ומיהו אותו "עם" שאת רצונו יש לכבד? לא מדובר בכלל האזרחים אלא רק במחנה היהודי-לאומי שנתניהו מציג את עצמו כמנהיגו. הדרת האזרחים הערבים מן ה"עם" אינה נחלת הימין בלבד: גם השיח של המרכז-שמאל על "רוב ציוני" והצגת מפות הגושים בתקשורת "ללא המפלגות הערביות" מנרמלים אותה. הפופוליזם הימני מקצין את ההדרה הזאת ומציג גם את השמאל, פעילי המחאה והאליטות כבוגדים או כפועלים נגד המדינה. היגיון זה, שבלט באזהרת נתניהו ביום הבחירות ב־2015 כי "המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי", התפתח דרך סיסמאות כמו "מי פה בעלי הבית" של עוצמה יהודית בבחירות 2022 וממשיך ללוות אותנו לקראת בחירות 2026 בסיסמאות נוסח "מחזירים את המדינה לעם". זהו רצף המבטא תפיסה שלפיה המדינה נגזלת מבעליה.

אם מחנה נתניהו מייצג את רצון העם, הפסדו הוא גזילת השלטון