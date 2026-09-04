יותר מ-10 צוותי כיבוי נפרסו בתוך היישוב ומחוצה לו, כדי להגן על הבתים מהאש, וצוותים נוספים רבים עושים את דרכם למקום. במקביל הוזנקו ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" כדי לסייע במאמצי הכיבוי, וזוג מטוסים נוסף עושה כעת את דרכו לאזור, כדי לסייע במאמצי הבלימה של הדליקה. ​