שריפה פרצה היום (שישי) סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון, ומתפשטת בחסות הרוחות לכיוון היישוב. לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה של הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלים במקום בניסיון לבלום את האש.
יותר מ-10 צוותי כיבוי נפרסו בתוך היישוב ומחוצה לו, כדי להגן על הבתים מהאש, וצוותים נוספים רבים עושים את דרכם למקום. במקביל הוזנקו ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" כדי לסייע במאמצי הכיבוי, וזוג מטוסים נוסף עושה כעת את דרכו לאזור, כדי לסייע במאמצי הבלימה של הדליקה.
עוד נמסר כי מפקד האירוע הורה על פינוי קו הבתים הראשון ביישוב, וכוחות משטרה מתחנת עציון ומרחב יהודה, פועלים בשיתוף פעולה מלא עם כוחות הכיבוי לצורך להסדרת התנועה במרחב, וכדי לאבטח את פינוי התושבים שבתיהם סכנה.
ממחוז ש"י במשטרה נמסר: "בשל עשן סמיך פונה עד כה קו הבתים הראשון ביישוב במטרה למנוע סיכון לשלומם". עוד דווח כי "במסגרת מאמצי הכיבוי, פרוסים שוטרים בצירים ובמוכנות לסייע בפינוי נוסף ככל וידרש, זאת לצד חפ"ק אחוד שנפתח בפיקוד סנ"צ אורן שושן ובו נציגי כלל הכוחות, במטרה להמשיך ולפעול בשיתוף פעולה מלא עד סיומו של האירוע". פרטים נוספים יתפרסמו מייד.