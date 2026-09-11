ניסיון הברחה של עשרות כלי נשק מירדן לישראל סוכל אמש (חמישי), לאחר שתצפיתניות צה"ל זיהו שני חשודים שחצו משטח ישראל מזרחה לשטח ירדן - ובהמשך שבו בחזרה כשהם נושאים תיקים. כוחות שהוקפצו למקום בעקבות הזיהוי עצרו את השניים, וברשותם נמצאו 35 כלי נשק.

גלריה טוראי א' (משמאל) וסמל נ'

טוראי א', תצפיתנית בגדוד האיסוף הקרבי 909, עלתה למשמרת בחמ"ל תרצה בשעה 20:00. כשעתיים לאחר תחילת המשמרת הבחינה בשני אנשים שהתנהלותם עוררה את חשדה. "זיהיתי שני אנשים בתוך המובלעת, מתקדמים מזרחה לכיוון ירדן. זה היה נראה לי חשוד, וישר עדכנתי את החמ"ל של הפלוגה, שלא הכיר שאמורים להיות שם אנשים", סיפרה. "תוך פחות מעשר דקות מרגע הזיהוי הכוחות הגיעו לגזרה".

בעקבות הדיווח הגיעו למקום כוחות מחטיבת הבקעה והעמקים, שוטרי יחידת גבול ירדן של מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש, שהציבו מארבים במרחב. לאחר שהחשודים חצו לשטח ירדן אבד עימם קשר העין, אך התצפיתניות המשיכו לסרוק את האזור במשך שעות. "מי שעלתה אחריי זיהתה אותם חוזרים מכיוון ירדן, והם נתפסו על ידי הכוחות שהקפצנו לנקודה", סיפרה א'. "איתם נתפסו שני התיקים, ובהם מצאו את כל כלי הנשק. אם לא התצפיתנית שיושבת על העמדה - היו מגלים את זה רק בדיעבד".

היא הוסיפה: "היינו ערות כל הלילה. שמעתי ברגע שנתפסו, וזו גאווה לקחת חלק בסיכול משימה של אנשים שתכננו כנראה להשתמש בנשק לפיגוע. אנחנו נשארות פה על המשמר. מאחלת חג שמח ושקט, ומקווה שגם אנחנו נזכה לארוחת חג שקטה".

הנשק שנתפס

שני העצורים הם תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם. לפי המשטרה, הם ניסו להבריח יותר מ-30 אקדחים ושני רובים מסוג M-16. החשודים ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י.

סמל נ', מפקדתה של א', עלתה אף היא למשמרת בשעה 20:00, שהסתיימה היום ב-04:00 לפנות בוקר. השתיים משרתות בגדוד האיסוף הקרבי 909, שהוקם באפריל האחרון ופועל תחת אוגדה 96 ומורכב כולו מנשים.

לאחר הזיהוי הראשוני הוקפצה גם סרן ב', מפקדת פלוגה בגדוד. "הגזרה אמנם שקטה לרוב, ולכן אנחנו מתרגלות הרבה לקראת מצב שבו יקרה משהו. שאננות היא האויב שלנו", סיפרה נ'. "תפעלנו את האירוע מהר מאוד. ברגע שא' זיהתה משהו חשוד, ואחרי בדיקה הבנו שאף אדם לא אמור להיות שם, הכרזנו 'טורקי פרש'" - מונח צבאי שמתאר התקרבות חשודה מתוך שטח ישראל לעבר הגבול.

"כשנכנסו למובלעת איבדנו איתם קשר עין, אבל המשכנו בסריקות במשך שלוש שעות, עד שהם חזרו לשטח הארץ עם התיקים עליהם", הוסיפה נ'. "מיד כשחצו הם נתפסו על ידי הכוחות שהגיעו לנקודה. הם היו מעולים. המ"פ שהובילה את האירוע התקשרה אליי מיד". לדבריה, האירוע המחיש את חשיבות עבודת התצפיתניות בגזרה: "המשמעות של התפקיד שלנו מטורפת. את העיניים, מי שמגינה על כל האנשים, היישובים והחוות. אנחנו מגינות עליהם, ואם לא אנחנו - אין מי שיעשה את זה".