בתום שלושת ימי חיפושים, אותרה היום (שבת) גופת תושב חיפה (22) שנכנס ביום חמישי לצלול בחוף הסטודנטים בעיר ולא יצא מהמים.
בן משפחה של הצעיר, ששט על קיאק, היה זה שהזעיק את כוחות ההצלה. החיפושים אחריו הופסקו בחמישי בלילה וחודשו מיד בשישי בבוקר, וגם המפכ"ל רנ"צ דני לוי הגיע לחוף בחיפה. חיל הים הצטרף גם הוא לחיפושים, וכוחות של שייטת 13 ושל ילת״ם - היחידה למשימות תת מימיות - השתתפו בסריקות בים.
הצעיר שנעדר צלל ללא מכשירים, בצלילה חופשית. מהמשטרה נמסר כי במהלך החיפושים הופעלו כלל האמצעים, ובהם רחפנים, מסוק משטרתי, בקאי, סירות ואופנועי ים, סוסים, ג'יפים ועוד.