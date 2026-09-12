בן משפחה של הצעיר, ששט על קיאק, היה זה שהזעיק את כוחות ההצלה. החיפושים אחריו הופסקו בחמישי בלילה וחודשו מיד בשישי בבוקר, וגם המפכ"ל רנ"צ דני לוי הגיע לחוף בחיפה. חיל הים הצטרף גם הוא לחיפושים, וכוחות של שייטת 13 ושל ילת״ם - היחידה למשימות תת מימיות - השתתפו בסריקות בים.