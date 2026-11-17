מאות מתנדבים משתתפים בחיפושים אחר אברהם ישעיהו אדלר, אבא ל-10 בן 39 מ בני ברק , שנעדר מאז שעות הלילה אמש. בעיר נפתחו קבוצות פעילות ברשתות החברתיות ובשטח, כאשר תושבים רבים יוצאים לסריקות באופן עצמאי ומנסים להבין לאן נעלם האזרח שחי חיים שגרתיים לגמרי. מהמשטרה נמסר הבוקר כי אדלר יצא מביתו בשעה 20:00 אמש ומאז נעלמו עקבותיו.

גלריה אברהם ישעיהו אדלר ( צילום: דוברות זק"א )

החיפושים מתנהלים במרכז הארץ בהשתתפות כלל יחידות זק״א, לצד המשטרה וארגוני ההצלה, והמאמצים צפויים להימשך ולהתרחב גם במהלך הלילה.

מאז קבלת הדיווח על היעדרותו יצאו מתנדבי זק״א לסריקות בשטח. בשעות הבוקר הוקם חפ״ק בניהול הארגון, המרכז את כלל מאמצי החיפוש. עשרות מתנדבי זק״א ומאות מתנדבים נוספים שהצטרפו למבצע סורקים את האזור באופן רגלי, בסיוע יחידות הרחפנים, הג׳יפים וסיירת האופנועים של הארגון.

בהערכת מצב שנערכה בחפ״ק, בהשתתפות כלל הגורמים המעורבים, הוחלט להרחיב את אזורי הסריקה ולהגביר את המאמצים לאיתור הנעדר. צוותי החיפוש נערכים להמשך הפעילות גם בשעות הלילה.

( צילום: דוברות זק"א )

( צילום: דוברות זק"א )

מנכ״ל זק״א, צבי חסיד, שהגיע לחפ״ק, אמר כי המתנדבים פועלים יחד עם כלל הגורמים במטרה לאתר את הנעדר ולהביא בשורה למשפחתו. יחיאל גולדמן, קמב״ץ זק״א שמנהל את החיפושים מאז שעות הלילה, הוסיף כי מאות מתנדבים משתתפים בסריקות וכי הארגון נערך להרחבתן, בתקווה לאתר את אדלר כשהוא בחיים.