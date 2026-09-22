דובי אייכנולד, מו"ל הוצאת ידיעות ספרים: "יזהר יכול היה לכתוב ספר רק על הבן שלו. על נוני המצחיק, האהוב, החבר, האח, בן הזוג, אוהד הפועל, הלוחם. על החיים שהוא טרף, ועל אותה פרידה מאבא בתחנת הרכבת, בלי שאיש מהם יודע שזו הפעם האחרונה. אבל יזהר מסרב לזכור את נוני לבדו. הוא יוצא למסע כדי להבין מה קרה לבנו בשעות האחרונות של חייו ובדרך מגלה ומספר לנו על עידו שני, על רועי צ'אפל, על עמית מוסט, על לוחמי סיירת הנח״ל, על החובשים, אנשי חיל האוויר ו־669, התצפיתניות, אנשי כרם שלום, המשפחות שאיבדו והמשפחות שניצלו. כך הופך הזיכרון הפרטי והקורע של אבא לפסיפס של דור שלם."