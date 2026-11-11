המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) עצרה לוחם צה"ל בחשד להתעללות ותקיפת עציר פלסטיני. מעצרו של החייל הוארך כמה פעמים, אך הוא מכחיש את המיוחס לו.
המקרה התרחש לפני כמה שבועות במחסום ג'למה שבעמק יזרעאל. הפלסטיני, שנעצר במחסום בחשד לעבירת טרור, אותר בהמשך בעמדת השמירה חבול וכשעל גופו מרוחה צואה. מצ"ח עצרה את אחד החיילים ששמרו בעמדה, אך הוא שוחרר כמה ימים לאחר מכן לאחר שהתברר כי אינו קשור למקרה.
בסוף החודש שעבר עצרה מצ"ח חייל בשירות קרבי שלו מיוחס כאמור החשד לתקיפת העציר הפלסטיני. מאז מעצרו הוארך מעת לעת, ובצבא נערכים להגשת כתב אישום נגדו.
החייל טוען לחפותו וסיפר כי ראה את הפלסטיני כבר חבול כשהגיע לעמדת השמירה. מקורביו של החייל טוענים כי אין לו קשר לאירוע, וכי על מצ"ח לחקור אפשרויות נוספות ובכללן לעצור חיילים אחרים שהיו בקרבת מקום.
עו"ד יוסי בוקר, פרקליטו של החייל, מסר בתגובה: "החייל הוא לוחם עם מוטיבציה אדירה, בחור איכותי. הוא מכחיש את שנטען לגביו. אין ראיות בתיק. אנחנו סומכים על בית המשפט שבסוף של דבר האמת תצא לאור".
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בעקבות דיווח מפקדים על אודות התעללות חמורה בעצור פלסטיני אזוק ומכוסה עיניים, נפתחה חקירה ובמסגרתה נעצר חייל בשירות סדיר. העצור הפלסטיני עוכב על-ידי הכוח הצבאי ושוחרר על-ידי גורמי צה"ל לאחר זמן קצר. בתום החקירה, האריך בית הדין הצבאי את מעצרו של החייל, בהסכמת ההגנה, עד מחר, לשם עריכת שימוע טרם הגשת כתב אישום".