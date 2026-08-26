האסון התרחש בקומה השלישית של מחלקת בריאות האם והילד בבית החולים PIMS (המכון למדעי הרפואה של פקיסטן). שר הבריאות מוסטפא כמאל אמר לעיתונאים מחוץ לבית החולים כי בתמונות ממצלמות האבטחה במקום אפשר לראות גיצים נפלטים מהמזגן, ככל הנראה בעקבות פיצוץ שאירע בו, ולאחר מכן האש נראית מתפשטת בתוך פחות מדקה. הוא ציין כי 26 מטפי כיבוי שימשו לכיבוי הלהבות, אך המחלקה לא הייתה מצוידת במתזי מים אוטומטיים. לדבריו החמצן הרב במחלקה סייע להתפשטות האש. בזמן האסון היו במחלקה 15 תינוקות, ורק אחד מהם חולץ בחיים.

האסון התרחש בקומה השלישית של מחלקת בריאות האם והילד בבית החולים PIMS (המכון למדעי הרפואה של פקיסטן). שר הבריאות מוסטפא כמאל אמר לעיתונאים מחוץ לבית החולים כי בתמונות ממצלמות האבטחה במקום אפשר לראות גיצים נפלטים מהמזגן, ככל הנראה בעקבות פיצוץ שאירע בו, ולאחר מכן האש נראית מתפשטת בתוך פחות מדקה. הוא ציין כי 26 מטפי כיבוי שימשו לכיבוי הלהבות, אך המחלקה לא הייתה מצוידת במתזי מים אוטומטיים. לדבריו החמצן הרב במחלקה סייע להתפשטות האש. בזמן האסון היו במחלקה 15 תינוקות, ורק אחד מהם חולץ בחיים.

האסון התרחש בקומה השלישית של מחלקת בריאות האם והילד בבית החולים PIMS (המכון למדעי הרפואה של פקיסטן). שר הבריאות מוסטפא כמאל אמר לעיתונאים מחוץ לבית החולים כי בתמונות ממצלמות האבטחה במקום אפשר לראות גיצים נפלטים מהמזגן, ככל הנראה בעקבות פיצוץ שאירע בו, ולאחר מכן האש נראית מתפשטת בתוך פחות מדקה. הוא ציין כי 26 מטפי כיבוי שימשו לכיבוי הלהבות, אך המחלקה לא הייתה מצוידת במתזי מים אוטומטיים. לדבריו החמצן הרב במחלקה סייע להתפשטות האש. בזמן האסון היו במחלקה 15 תינוקות, ורק אחד מהם חולץ בחיים.

עדי ראייה תיארו מראות קשים וכאוטיים, עשן סמיך, שברי זכוכיות בכל מקום, וצוותי חירום שהתעכבו בעוד שומרי בית החולים חוסמים את היציאות. "איבדתי את בתי. היא הייתה רק בת שלושה ימים", אמר ל-AFP חוראם מחמוד, בן 40. "אשתי הייתה במחלקה הזו. הם הוציאו את כולם החוצה. ישבנו על הכביש וחיכינו לעזרה".

עדי ראייה תיארו מראות קשים וכאוטיים, עשן סמיך, שברי זכוכיות בכל מקום, וצוותי חירום שהתעכבו בעוד שומרי בית החולים חוסמים את היציאות. "איבדתי את בתי. היא הייתה רק בת שלושה ימים", אמר ל-AFP חוראם מחמוד, בן 40. "אשתי הייתה במחלקה הזו. הם הוציאו את כולם החוצה. ישבנו על הכביש וחיכינו לעזרה".

עדי ראייה תיארו מראות קשים וכאוטיים, עשן סמיך, שברי זכוכיות בכל מקום, וצוותי חירום שהתעכבו בעוד שומרי בית החולים חוסמים את היציאות. "איבדתי את בתי. היא הייתה רק בת שלושה ימים", אמר ל-AFP חוראם מחמוד, בן 40. "אשתי הייתה במחלקה הזו. הם הוציאו את כולם החוצה. ישבנו על הכביש וחיכינו לעזרה".

אם שבנה נספה באסון בבית החולים ממררת בבכי. "זה לא רצון האל, אני לא מקבלת את זה"

אם שבנה נספה באסון בבית החולים ממררת בבכי. "זה לא רצון האל, אני לא מקבלת את זה"