14 תינוקות נספו היום (ד') בשריפה שפרצה במחלקת יולדות בבית חולים באיסלאמאבד, בירת פקיסטן. מחקירה ראשונית עולה כי פיצוץ במזגן גרם לאש ולהתפשטותה. ראש הממשלה, שהבז שריף, הביע צער עמוק והורה לפתוח בחקירה ולהדיח את הנושאים באחריות.
האסון התרחש בקומה השלישית של מחלקת בריאות האם והילד בבית החולים PIMS (המכון למדעי הרפואה של פקיסטן). שר הבריאות מוסטפא כמאל אמר לעיתונאים מחוץ לבית החולים כי בתמונות ממצלמות האבטחה במקום אפשר לראות גיצים נפלטים מהמזגן, ככל הנראה בעקבות פיצוץ שאירע בו, ולאחר מכן האש נראית מתפשטת בתוך פחות מדקה. הוא ציין כי 26 מטפי כיבוי שימשו לכיבוי הלהבות, אך המחלקה לא הייתה מצוידת במתזי מים אוטומטיים. לדבריו החמצן הרב במחלקה סייע להתפשטות האש. בזמן האסון היו במחלקה 15 תינוקות, ורק אחד מהם חולץ בחיים.
עדי ראייה תיארו מראות קשים וכאוטיים, עשן סמיך, שברי זכוכיות בכל מקום, וצוותי חירום שהתעכבו בעוד שומרי בית החולים חוסמים את היציאות. "איבדתי את בתי. היא הייתה רק בת שלושה ימים", אמר ל-AFP חוראם מחמוד, בן 40. "אשתי הייתה במחלקה הזו. הם הוציאו את כולם החוצה. ישבנו על הכביש וחיכינו לעזרה".
אישה בשם ג'וואריה, שסיפרה כי איבדה את בתה בשריפה, אמרה שדלת הפגייה הייתה נעולה. "תחזירו לי את הילדה שלי!", התחננה. "זה לא רצון האל, אני לא מקבלת את זה". לדבריה גופות הילדים שנספו פונו מהמקום בקופסאות, ולאימהות שלהם לא התאפשר לראותן.
עד הראייה עבדול רפור סיפר: "היה עשן שחור בפנים ומטופלים היו לכודים. לצוותי החילוץ לקח כמעט שעתיים להגיע". מפקד משטרת איסלאמאבד סוהייל אשרף טען מנגד כי קריאת החירום התקבלה מעט לפני השעה 7:00 בבוקר וכי צוותי החילוץ והמשטרה הגיעו למקום באופן מיידי.
שעות אחרי השריפה קיבלה עליה אחת האחיות את המשימה המחרידה להקריא מחוץ לבית החולים את שמות התינוקות שמתו בפני המשפחות שהתקבצו במקום. במרחק צעדים ספורים משם חיבקה שגופטה פרווין את תינוקה בן העשרה ימים בזרועותיה: "אנשים צרחו. היה עשן שחור. רצנו על נפשנו. תודה לאל שהתינוק שלי בריא ושלם", אמרה ל-AFP, כשידיה עדיין מכוסות פיח.
סוכנות האו"ם לזכויות הילד יוניצ"ף מסרה כי היא "מזועזעת ועצובה עמוקות", וקראה ל"בחינה דחופה וחיזוק של האמצעים למניעת שריפות ושל תקני הבטיחות בכל מתקני הבריאות".
שריפות במבנים גדולים הן תופעה שכיחה בפקיסטן בשל חוקי בטיחות ותקני בנייה רופפים, כמו גם אכיפה לקויה. בינואר השנה נספו לפחות 67 בני אדם בשריפה באחד ממרכזי הקניות העמוסים ביותר בקראצ'י שבדרום פקיסטן. באותה עיר נמל גבה ב-2023 אסון דומה את חייהם של 11 איש. שנתיים קודם לכן נהרגו 16 עובדים בשריפה במפעל. בשנת 2012, גם כן בקראצ'י, נספו לפחות 250 עובדים בשריפה במפעל טקסטיל. במבנה שבו נהרגו לא היו יציאות חירום.
האסון הבוקר הוא אחת משריפות בתי החולים הקטלניות ביותר שפקדו את פקיסטן בשנים האחרונות. בפקיסטן שירותי הבריאות הממשלתיים מסובסדים, אך המתקנים סובלים ממחסור במשאבים ומעומס יתר. גופי פיקוח מתחו לא פעם ביקורת על מתקנים ממשלתיים בגין ניהול כושל.