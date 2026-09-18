גורמי מודיעין בארה"ב חשפו “פריצת דרך מדאיגה” לדבריהם בלוחמת התודעה ברשת. לפי ה"ניו יורק טיימס", איראן, סין וחברות פרטיות מישראל החלו להפעיל "צבאות בוטים" מבוססי בינה מלאכותית, שפועלים עצמאית לחלוטין - פותחים פרופילים מזויפים, כותבים פוסטים ומתווכחים ברשתות החברתיות ללא כל מגע יד אדם. הפיתוח החדש מעורר חשש כבד בוושינגטון מפני הטיית בחירות האמצע בארה"ב. לפי ה"טיימס", בחזית הישראלית עומדת חברת IntelEye מתל אביב, שהוקמה על-ידי יוצאי NSO. החברה תפעלה לפי הדיווח כ-1,000 חשבונות פיקטיביים שהתערבו בדיונים הפוליטיים בישראל והפיצו תכנים בעד ונגד ראש הממשלה נתניהו, אם כי בחברה טענו כי מדובר היה בניסוי מחקרי בלבד.