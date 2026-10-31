מערך הסייבר הלאומי פרסם אזהרה משיחות אוטומטיות המתחזות לגוגל, בעקבות דיווחים על שיחות באנגלית שבהן נטען כי מספר הטלפון בחשבון השתנה ושהפעילות מקורה בטהרן. "עצם קבלת השיחה אינה הוכחה שהחשבון נפרץ", מסר מערך הסייבר. "לא מקישים על מספרים ולא ממשיכים בשיחה החשודה. מנתקים. לא מוסרים סיסמאות וקודי אימות ולא מאשרים פעולות שלא יזמתם. בודקים את החשבון באופן עצמאי באפליקציה או באתר הרשמי של גוגל, ולא באמצעות קישור או מספר שנמסרו בפנייה. אם קיבלתם שיחה כזו או שכבר מסרתם פרטים - פנו למוקד 119 של מערך הסייבר לדיווח ולהתייעצות".