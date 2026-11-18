בית משפט פדרלי בברוקלין גזר מאסר של 27 שנים וחצי על אסיף מרצ'נט (48), אזרח פקיסטן שפעל בשליחות משמרות המהפכה והורשע בניסיון לארגן התנקשויות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובבכירים אמריקנים. לפי משרד המשפטים האמריקני, מרצ'נט גויס בידי איראן ב-2022 ונשלח לארה"ב ב-2024 במטרה לנקום את חיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני. במסגרת התוכנית, הוא שילם מקדמה של 5,000 דולר למי שחשב שהם מתנקשים מקצועיים, אך בפועל היו סוכני FBI סמויים. בעדותו הודה כי האמין שטראמפ היה היעד המרכזי, אך גם הנשיא דאז ג'ו ביידן היה יעד. מרצ'נט נעצר ביולי 2024, לפני שהצליח להוציא את התוכנית לפועל.