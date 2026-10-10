מוסא יוסף אלג'בור (26) נרצח היום (שבת) ברהט. חמוש ירה ברגלו בחדר בבית, הוציא אותו לרחוב, המשיך לירות בו וגם דרס אותו. המשטרה מסרה תחילה כי החשד הראשוני הוא שהרקע לירי סכסוך בין משפחות, אך מסתמן כי מדובר בהמשך לוויכוח על חניה שהתלקח לפני כמה ימים.
עם קבלת הדיווח, נמסר, הוזעקו למקום שוטרי תחנת רהט, פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים.
הרצח ברהט אירע לאחר שבועיים של שקט בחברה הערבית. מוחמד סאמר יאסין, תושב טמרה, נורה למוות במועצה המקומית כאבול שבגליל המערבי. בן דודו, ג'ואד יאסין, נרצח בפברואר אשתקד. מתחילת השנה נרצחו 177 בני אדם מהחברה הערבית, בתקופה המקבילה בשנה שעברה עמד מספר הנרצחים על 198.