מוסא יוסף אלג'בור (26) נרצח היום (שבת) ברהט. חמוש ירה ברגלו בחדר בבית, הוציא אותו לרחוב, המשיך לירות בו וגם דרס אותו. המשטרה מסרה תחילה כי החשד הראשוני הוא שהרקע לירי סכסוך בין משפחות, אך מסתמן כי מדובר בהמשך לוויכוח על חניה שהתלקח לפני כמה ימים.