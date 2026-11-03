ג'ונתן אלחורי, בן למשפחת צד"לניקים שמתגורר בישראל, הוא אחד מ-36 הצוערות והצוערים שהחלו אמש (שני) את קורס הצוערים של משרד החוץ. "זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל", כתב אלחורי בחשבון הפייסבוק שלו.

ג'ונתן אלחורי, בן למשפחת צד"לניקים שמתגורר בישראל, הוא אחד מ-36 הצוערות והצוערים שהחלו אמש (שני) את קורס הצוערים של משרד החוץ. "זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל", כתב אלחורי בחשבון הפייסבוק שלו.

ג'ונתן אלחורי, בן למשפחת צד"לניקים שמתגורר בישראל, הוא אחד מ-36 הצוערות והצוערים שהחלו אמש (שני) את קורס הצוערים של משרד החוץ. "זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל", כתב אלחורי בחשבון הפייסבוק שלו.

36 הצוערים נבחרו מתוך כ-2,000 מועמדים מרקעים שונים, שענו לקריאה לייצג את ישראל בזירה הדיפלומטית. שיעור הקבלה לקורס עמד על פחות מ-2% מכלל הפונים, ולפי משרד החוץ במחזור הנוכחי החלו את הכשרתם 19 צוערות ו-17 צוערים בגילים 51-26. חלק עובדים במשרות בכירות בשירות המדינה, וחלקם במגזר הפרטי: ביניהם גם אדריכל, מנהלת תסריט ומוציאה לאור. עם הצוערים נמנים עולים ותיקים וחדשים מרוסיה, אתיופיה, אנגליה, ונצואלה וקנדה, שנפגשו בטקס פתיחת הקורס עם שר החוץ גדעון סער והנהלת המשרד. בחצי השנה הקרובה הם יעברו הכשרה מקיפה לקראת השתלבותם במטה משרד החוץ ובנציגויות ישראל בעולם.

36 הצוערים נבחרו מתוך כ-2,000 מועמדים מרקעים שונים, שענו לקריאה לייצג את ישראל בזירה הדיפלומטית. שיעור הקבלה לקורס עמד על פחות מ-2% מכלל הפונים, ולפי משרד החוץ במחזור הנוכחי החלו את הכשרתם 19 צוערות ו-17 צוערים בגילים 51-26. חלק עובדים במשרות בכירות בשירות המדינה, וחלקם במגזר הפרטי: ביניהם גם אדריכל, מנהלת תסריט ומוציאה לאור. עם הצוערים נמנים עולים ותיקים וחדשים מרוסיה, אתיופיה, אנגליה, ונצואלה וקנדה, שנפגשו בטקס פתיחת הקורס עם שר החוץ גדעון סער והנהלת המשרד. בחצי השנה הקרובה הם יעברו הכשרה מקיפה לקראת השתלבותם במטה משרד החוץ ובנציגויות ישראל בעולם.

36 הצוערים נבחרו מתוך כ-2,000 מועמדים מרקעים שונים, שענו לקריאה לייצג את ישראל בזירה הדיפלומטית. שיעור הקבלה לקורס עמד על פחות מ-2% מכלל הפונים, ולפי משרד החוץ במחזור הנוכחי החלו את הכשרתם 19 צוערות ו-17 צוערים בגילים 51-26. חלק עובדים במשרות בכירות בשירות המדינה, וחלקם במגזר הפרטי: ביניהם גם אדריכל, מנהלת תסריט ומוציאה לאור. עם הצוערים נמנים עולים ותיקים וחדשים מרוסיה, אתיופיה, אנגליה, ונצואלה וקנדה, שנפגשו בטקס פתיחת הקורס עם שר החוץ גדעון סער והנהלת המשרד. בחצי השנה הקרובה הם יעברו הכשרה מקיפה לקראת השתלבותם במטה משרד החוץ ובנציגויות ישראל בעולם.

אלחורי שיתף בנוסף: "אני נרגש לשתף שהתחלתי השבוע את קורס הצוערים במשרד החוץ, כצוער במסלול המדיני, ובכך גם הפכתי לצד"לניק הראשון בתפקיד. מבחינתי זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל בשנות ה-70 וה-80 עם הקמת צד"ל בדרום לבנון. ברית האחים שנוצרה למען מטרה משותפת של שלום ושכנות טובה, הופכת היום למציאות עם דור ההמשך שאני חלק ממנו, במדינה שהפכה להיות הבית הרשמי והבלתי מעורער שלי, תחושת השייכות שקרתה בזכות החברה הישראלית ובעיקר מתוך ההבנה העמוקה שהגורל שלי ושל מדינת ישראל הם אחד.

אלחורי שיתף בנוסף: "אני נרגש לשתף שהתחלתי השבוע את קורס הצוערים במשרד החוץ, כצוער במסלול המדיני, ובכך גם הפכתי לצד"לניק הראשון בתפקיד. מבחינתי זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל בשנות ה-70 וה-80 עם הקמת צד"ל בדרום לבנון. ברית האחים שנוצרה למען מטרה משותפת של שלום ושכנות טובה, הופכת היום למציאות עם דור ההמשך שאני חלק ממנו, במדינה שהפכה להיות הבית הרשמי והבלתי מעורער שלי, תחושת השייכות שקרתה בזכות החברה הישראלית ובעיקר מתוך ההבנה העמוקה שהגורל שלי ושל מדינת ישראל הם אחד.

אלחורי שיתף בנוסף: "אני נרגש לשתף שהתחלתי השבוע את קורס הצוערים במשרד החוץ, כצוער במסלול המדיני, ובכך גם הפכתי לצד"לניק הראשון בתפקיד. מבחינתי זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל בשנות ה-70 וה-80 עם הקמת צד"ל בדרום לבנון. ברית האחים שנוצרה למען מטרה משותפת של שלום ושכנות טובה, הופכת היום למציאות עם דור ההמשך שאני חלק ממנו, במדינה שהפכה להיות הבית הרשמי והבלתי מעורער שלי, תחושת השייכות שקרתה בזכות החברה הישראלית ובעיקר מתוך ההבנה העמוקה שהגורל שלי ושל מדינת ישראל הם אחד.

"לאחר כמעט 15 שנים של עשייה ופעילות ציבורית בתחום הדיפלומטיה הציבורית בזירה הבינלאומית, משפחות צד"ל בארץ והתקשורת בשנים האחרונות, אני עושה את הצעד הזה בתוך תחושת שליחות אמיתית וגאווה לייצג את המדינה שלי בצורה רשמית כחלק מהצוות הדיפלומטי המצוין של משרד החוץ".

"לאחר כמעט 15 שנים של עשייה ופעילות ציבורית בתחום הדיפלומטיה הציבורית בזירה הבינלאומית, משפחות צד"ל בארץ והתקשורת בשנים האחרונות, אני עושה את הצעד הזה בתוך תחושת שליחות אמיתית וגאווה לייצג את המדינה שלי בצורה רשמית כחלק מהצוות הדיפלומטי המצוין של משרד החוץ".

"לאחר כמעט 15 שנים של עשייה ופעילות ציבורית בתחום הדיפלומטיה הציבורית בזירה הבינלאומית, משפחות צד"ל בארץ והתקשורת בשנים האחרונות, אני עושה את הצעד הזה בתוך תחושת שליחות אמיתית וגאווה לייצג את המדינה שלי בצורה רשמית כחלק מהצוות הדיפלומטי המצוין של משרד החוץ".