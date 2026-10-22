נער בן 17 נעצר בחשד שניהל קבוצות שונות בטלגרם שבהן סחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים וקטינות - וגבה מאות שקלים מכל משתמש עבור הגישה לתכנים. לפי החשד של ימ"ר צפון, בשיטה זו גרף החשוד לכיסו סכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים - ויחד עם יתר החשודים בפרשה הסכומים מצטברים לכמה מאות אלפים.
מלבד הנער נעצרו אתמול בפרשה כמה מחבריו וגם מעורבים נוספים, בחשד שהם פעלו יחד איתו. לפי המשטרה, החשודים "לקחו חלק בניהול רשת שלמה של סחר בחומרים אינטימיים, כאשר חלק גדול מהנפגעות כלל לא ידעו כי התיעוד שלהן הגיע לידי החשודים ומשמש עבורם כלי להפקת רווחים".
לאחר שאתמול פשטו בלשי ימ"ר צפון על ביתם של כלל החשודים בניהול הרשת, הבוקר, בהתאם לתכנית החקירה, עוכבו לחקירה במשרדי הימ"ר עשרות חשודים מכל רחבי הארץ החשודים ברכישת חומרים. לפי החשד נגדם, הם עשו זאת "תוך מודעות מלאה לגילן של הקטינות ולכך שהחומרים מופצים ללא הסכמתן".
החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת, כשבינתיים החקירה - שהחלה בעקבות פנייה למוקד 105 של להב 433 - נמשכת.