נער בן 17 נעצר בחשד שניהל קבוצות שונות בטלגרם שבהן סחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים וקטינות - וגבה מאות שקלים מכל משתמש עבור הגישה לתכנים. לפי החשד של ימ"ר צפון, בשיטה זו גרף החשוד לכיסו סכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים - ויחד עם יתר החשודים בפרשה הסכומים מצטברים לכמה מאות אלפים.

נער בן 17 נעצר בחשד שניהל קבוצות שונות בטלגרם שבהן סחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים וקטינות - וגבה מאות שקלים מכל משתמש עבור הגישה לתכנים. לפי החשד של ימ"ר צפון, בשיטה זו גרף החשוד לכיסו סכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים - ויחד עם יתר החשודים בפרשה הסכומים מצטברים לכמה מאות אלפים.

נער בן 17 נעצר בחשד שניהל קבוצות שונות בטלגרם שבהן סחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים וקטינות - וגבה מאות שקלים מכל משתמש עבור הגישה לתכנים. לפי החשד של ימ"ר צפון, בשיטה זו גרף החשוד לכיסו סכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים - ויחד עם יתר החשודים בפרשה הסכומים מצטברים לכמה מאות אלפים.