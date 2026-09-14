תקרית חמורה במשטרה: קצין בכיר שמשמש ראש מפלג בלהב 433 - היחידה הארצית למלחמה בפשיעה החמורה הארצית והבינלאומית - פלט הבוקר (שני) כדור מאקדחו האישי ונפצע בידו.
בירור ראשוני העלה כי סמוך לשעה 09:00 נשמעה ירייה באחד המשרדים בלהב 433 בלוד. צוות מד"א שהוזעק למקום הגיש לקצין הבכיר טיפול רפואי בזירה, והוא פונה במצב קל לבית החולים שיבא בתל השומר. במשטרה פתחו בבדיקה לבירור נסיבות האירוע.
מהמשטרה נמסר: "שוטר בלהב נפצע פציעה קלה כתוצאה מפליטת כדור. בהתאם לנוהלי משטרת ישראל הועבר דיווח למח"ש, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע".