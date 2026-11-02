חמישה בני אדם שנעלמו לפני שלושה חודשים אחרי שהפליגו בסירה בין שני איים במיקרונזיה שבאוקיינוס השקט נמצאו אתמול במרחק של 5,500 קילומטרים משם, באי אחר במדינת קיריבטי, אחרי שבמשך יותר מ-90 יום נסחפו ללא שליטה במי האוקיינוס, ואחרי שמבצע החילוץ וההצלה שלהם כבר בוטל. תושבים בקיריבטי שהבחינו בהם חילצו אותם והעביר אותם לטיפול ביבשה.
החמישה, בהם שני ילדים, היו חלק מקבוצה של תשעה אנשים שיצאו בסוף יולי מהאי המיקרונזי מורילו בדרכם לאי השכן רואו, הפלגה שהייתה אמורה להימשך כשעה, אבל אז נקלעו לסערה שהסיטה אותם ממסלולם. משמר החופים של ארה"ב במיקרונזיה, שפתח בחיפושים אחר הקבוצה, השעה את המבצע כבר ב-9 באוגוסט, לאחר שהספיק לסרוק שטח של 85 אלף קמ"ר.
אתמול נצפו לפתע החמישה על-ידי תושבים באי פאנינג שבמדינת האיים קיריבטי, ואז התברר כמה רחוק נסחפה סירתם מהיעד המקורי. החמישה הועברו לטיפולו של כומר מקומי, ובהמשך הם אמורים לעבור לקבל טיפול רפואי באי קיריטימטי, שהוא המרכז העירוני הקרוב ביותר לפאנינג, לקראת העברתם הסופית בחזרה למיקרונזיה. חמשת הניצולים טרם דיברו בפומבי על קורותיהם, כך שלא ברור כיצד שרדו לאורך כל הדרך, ולא ברור גם מה קרה לחמשת האחרים שהיו איתם על הסירה. אלכסנדר נרוהן, פוליטיקאי ממיקרונזיה, פרסם הודעה שבה הודה לאל על הישרדותם של החמישה, והוסיף כי הוא ממשיך להתפלל עבור ארבעת חבריהם שטרם נמצאו.
בחודשים האחרונים נעלמו כמה אנשים באותו אזור שממנו נעלמו החמישה שנמצאו אתמול, אחרי שסירותיהם הוסטו ממסלולן בשל רוחות עזות. רק בשבוע שעבר אותר לוקה ראהאן בן ה-18 מפפואה גינאה החדשה בין האיים טאראווה ומאיאנה, לאחר שנסחף במשך 41 ימים. הוא ובן דודו יצאו למסע דיג בספטמבר מבוגנוויל, אך המנוע שלהם שבק והם נסחפו יותר מ-1,900 קילומטרים לקיריבטי. בן דודו לא שרד את המסע. באוקטובר שבו לביתם שלושה תושבי בוגנוויל אחרי שנסחפו בים כ-70 יום. גם הם נמצאו בסמוך לאי קיריטימטי.