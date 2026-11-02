שבאוקיינוס השקט נמצאו אתמול במרחק של 5,500 קילומטרים משם, באי אחר במדינת קיריבטי, אחרי שבמשך יותר מ-90 יום נסחפו ללא שליטה במי האוקיינוס, ואחרי שמבצע החילוץ וההצלה שלהם כבר בוטל. תושבים בקיריבטי שהבחינו בהם חילצו אותם והעביר אותם לטיפול ביבשה.

שבאוקיינוס השקט נמצאו אתמול במרחק של 5,500 קילומטרים משם, באי אחר במדינת קיריבטי, אחרי שבמשך יותר מ-90 יום נסחפו ללא שליטה במי האוקיינוס, ואחרי שמבצע החילוץ וההצלה שלהם כבר בוטל. תושבים בקיריבטי שהבחינו בהם חילצו אותם והעביר אותם לטיפול ביבשה.

החמישה, בהם שני ילדים, היו חלק מקבוצה של תשעה אנשים שיצאו בסוף יולי מהאי המיקרונזי מורילו בדרכם לאי השכן רואו, הפלגה שהייתה אמורה להימשך כשעה, אבל אז נקלעו לסערה שהסיטה אותם ממסלולם. משמר החופים של ארה"ב במיקרונזיה, שפתח בחיפושים אחר הקבוצה, השעה את המבצע כבר ב-9 באוגוסט, לאחר שהספיק לסרוק שטח של 85 אלף קמ"ר.

החמישה, בהם שני ילדים, היו חלק מקבוצה של תשעה אנשים שיצאו בסוף יולי מהאי המיקרונזי מורילו בדרכם לאי השכן רואו, הפלגה שהייתה אמורה להימשך כשעה, אבל אז נקלעו לסערה שהסיטה אותם ממסלולם. משמר החופים של ארה"ב במיקרונזיה, שפתח בחיפושים אחר הקבוצה, השעה את המבצע כבר ב-9 באוגוסט, לאחר שהספיק לסרוק שטח של 85 אלף קמ"ר.

החמישה, בהם שני ילדים, היו חלק מקבוצה של תשעה אנשים שיצאו בסוף יולי מהאי המיקרונזי מורילו בדרכם לאי השכן רואו, הפלגה שהייתה אמורה להימשך כשעה, אבל אז נקלעו לסערה שהסיטה אותם ממסלולם. משמר החופים של ארה"ב במיקרונזיה, שפתח בחיפושים אחר הקבוצה, השעה את המבצע כבר ב-9 באוגוסט, לאחר שהספיק לסרוק שטח של 85 אלף קמ"ר.