יו"ר עוצמה יהודית הגיב שוב לראש הממשלה בנימין נתניהו והמשיך את הוויכוח הפומבי ביניהם על איחוד בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית בבחירות הקרובות. בן גביר אמר: "אדוני ראש הממשלה, לא הבנתי את הסרטון שלך. הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם איזנקוט זה מעשה לא ימני ולא לאומי. שוחחנו מספר פעמים בשבועות האחרונים, לפי כל הסקרים חיבור שלי ושל בצלאל סמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית בין שלושה לארבעה מנדטים שלא יבואו להצביע. אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול הקולות זה עופר וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת - כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים!".