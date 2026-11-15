הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד זוהר פרץ (28) מדימונה ומשה חלפון (18) מבאר שבע, לאחר שהתחזו לנערה ברשתות החברתיות, פיתו גברים להגיע למפגשים, תקפו - ושדדו אותם. מהאישום עולה כי הנאשמים פנו לצעירה שהכירו וביקשו ממנה להצטלם, כדי שיוכלו לעשות שימוש בתמונתה במסגרת ההתכתבויות. באחד המקרים, הוציאו במרמה מגבר 200 שקלים, קבעו איתו שוב, איימו עליו בסכין, הכו אותו ושדדו ממנו 1,100 שקלים, טלפון נייד וכרטיס חיוב בנקאי. כשביקש לקבל בחזרה את הטלפון , דרשו ממנו 50 אלף שקל. האישום מייחס להם שוד בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה וחבלה במזיד ברכב.