השיבושים הנוכחיים מהווים מכה נוספת עבור תושבי חיפה, הקריות, הגליל והעמקים, שסבלו בשנים האחרונות מהשבתה ממושכת וחוזרת ונשנית של שירות הרכבות בימי שישי ובמוצאי שבת, בעיקר לטובת פרויקט החשמול של רכבת ישראל. השבתות אלו הותירו את תושבי הצפון ללא מענה בסופי השבוע לאורך חודשים ארוכים, והעבודות הנוכחיות שוב מייצרות נתק בתחבורה הציבורית באזור.

השיבושים הנוכחיים מהווים מכה נוספת עבור תושבי חיפה, הקריות, הגליל והעמקים, שסבלו בשנים האחרונות מהשבתה ממושכת וחוזרת ונשנית של שירות הרכבות בימי שישי ובמוצאי שבת, בעיקר לטובת פרויקט החשמול של רכבת ישראל. השבתות אלו הותירו את תושבי הצפון ללא מענה בסופי השבוע לאורך חודשים ארוכים, והעבודות הנוכחיות שוב מייצרות נתק בתחבורה הציבורית באזור.

השיבושים הנוכחיים מהווים מכה נוספת עבור תושבי חיפה, הקריות, הגליל והעמקים, שסבלו בשנים האחרונות מהשבתה ממושכת וחוזרת ונשנית של שירות הרכבות בימי שישי ובמוצאי שבת, בעיקר לטובת פרויקט החשמול של רכבת ישראל. השבתות אלו הותירו את תושבי הצפון ללא מענה בסופי השבוע לאורך חודשים ארוכים, והעבודות הנוכחיות שוב מייצרות נתק בתחבורה הציבורית באזור.

ההשבתות יתרחשו בסופי השבוע הקרובים, החל ממוצאי שבת, 22 באוגוסט, ויימשכו בסופי השבוע של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר (27 עד 29 באוגוסט ו-3 עד 5 בספטמבר), בימי חמישי החל מהשעה 22:00, בימי שישי ובמוצאי שבת. ההשבתה כוללת גם את רכבות הלילה שבין חמישי לשישי ובין מוצאי שבת לראשון, בעוד שקו מודיעין–ירושלים ימשיך לפעול כסדרו. בכל תום סוף שבוע של עבודות, תחזור התנועה לסדרה ביום ראשון בשעה 04:00 לפנות בוקר, וברכבת מבטיחים להפעיל מערך היסעים חינמי במקטע המושבת.

ההשבתות יתרחשו בסופי השבוע הקרובים, החל ממוצאי שבת, 22 באוגוסט, ויימשכו בסופי השבוע של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר (27 עד 29 באוגוסט ו-3 עד 5 בספטמבר), בימי חמישי החל מהשעה 22:00, בימי שישי ובמוצאי שבת. ההשבתה כוללת גם את רכבות הלילה שבין חמישי לשישי ובין מוצאי שבת לראשון, בעוד שקו מודיעין–ירושלים ימשיך לפעול כסדרו. בכל תום סוף שבוע של עבודות, תחזור התנועה לסדרה ביום ראשון בשעה 04:00 לפנות בוקר, וברכבת מבטיחים להפעיל מערך היסעים חינמי במקטע המושבת.

ההשבתות יתרחשו בסופי השבוע הקרובים, החל ממוצאי שבת, 22 באוגוסט, ויימשכו בסופי השבוע של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר (27 עד 29 באוגוסט ו-3 עד 5 בספטמבר), בימי חמישי החל מהשעה 22:00, בימי שישי ובמוצאי שבת. ההשבתה כוללת גם את רכבות הלילה שבין חמישי לשישי ובין מוצאי שבת לראשון, בעוד שקו מודיעין–ירושלים ימשיך לפעול כסדרו. בכל תום סוף שבוע של עבודות, תחזור התנועה לסדרה ביום ראשון בשעה 04:00 לפנות בוקר, וברכבת מבטיחים להפעיל מערך היסעים חינמי במקטע המושבת.