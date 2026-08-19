נוסעי הרכבת בצפון יתמודדו בסוף השבוע הקרוב עם שיבושים נרחבים בתנועה ופגיעה קשה ברציפות השירות, בעקבות עבודות תשתית ובטיחות שמבצעת רכבת ישראל באזור זבולון. השינויים יחלו מחר בוקר (חמישי) וייסתיימו ביום ראשון, 23 באוגוסט, בשעה 04:00 לפנות בוקר, אז צפויה תנועת הרכבות לחזור לסדרה.
במסגרת עבודות התשתית, קו מודיעין מרכז–נהריה, כולל רכבות הלילה, וכן קו באר שבע מרכז–כרמיאל/נהריה, יקוצרו ויסיימו את נסיעתם בתחנת חיפה מרכז השמונה בלבד. במקביל, קו חיפה חוף הכרמל–כרמיאל וקו עתלית–בית שאן יבוטלו לחלוטין לאורך כל סוף השבוע. כתוצאה מקיצוץ וביטול הקווים, 12 תחנות נוסעים בצפון ייסגרו זמנית לשירות: נהריה, עכו, אחיהוד, כרמיאל, קרית מוצקין, קרית חיים, חוצות המפרץ, מרכזית המפרץ, יקנעם-כפר יהושע, מגדל העמק-כפר ברוך, עפולה ובית שאן.
ברכבת ישראל ציינו כי העבודות תוכננו מראש לחודשי הקיץ עקב ירידה בביקושים בתקופה זו. כמענה לפגיעה בשירות, תפעיל החברה מערך היסעים ללא תשלום, ובמקביל יתוגברו קווי האוטובוס הסדירים באזור. ציבור הנוסעים נקרא להתעדכן בלוחות הזמנים המעודכנים במוקד השירות, ביישומון ובאתר החברה.
השיבושים הנוכחיים מהווים מכה נוספת עבור תושבי חיפה, הקריות, הגליל והעמקים, שסבלו בשנים האחרונות מהשבתה ממושכת וחוזרת ונשנית של שירות הרכבות בימי שישי ובמוצאי שבת, בעיקר לטובת פרויקט החשמול של רכבת ישראל. השבתות אלו הותירו את תושבי הצפון ללא מענה בסופי השבוע לאורך חודשים ארוכים, והעבודות הנוכחיות שוב מייצרות נתק בתחבורה הציבורית באזור.
שיבושים נוספים בתנועת הרכבות צפויים גם באזור המרכז והשפלה בשבועות הקרובים, הפעם בשל מה שמוגדר ברכבת ישראל כשלבי הסיום של פרויקט "מסילת 431". במסגרת העבודות לחיבור המסילה החדשה לרשת הארצית באזור מודיעין, תופסק זמנית תנועת הרכבות במקטע שבין תחנות מודיעין לנתב"ג.
ההשבתות יתרחשו בסופי השבוע הקרובים, החל ממוצאי שבת, 22 באוגוסט, ויימשכו בסופי השבוע של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר (27 עד 29 באוגוסט ו-3 עד 5 בספטמבר), בימי חמישי החל מהשעה 22:00, בימי שישי ובמוצאי שבת. ההשבתה כוללת גם את רכבות הלילה שבין חמישי לשישי ובין מוצאי שבת לראשון, בעוד שקו מודיעין–ירושלים ימשיך לפעול כסדרו. בכל תום סוף שבוע של עבודות, תחזור התנועה לסדרה ביום ראשון בשעה 04:00 לפנות בוקר, וברכבת מבטיחים להפעיל מערך היסעים חינמי במקטע המושבת.
פרויקט "מסילת 431" מיועד לחבר את יישובי המרכז והשפלה למודיעין ולירושלים באמצעות מסילה כפולה ומוחשמלת באורך של כ-30 קילומטרים. הפרויקט כולל הקמת תחנות נוסעים חדשות בראשון לציון (תש"ח) וברמלה דרום, לצד תשתית מורכבת הכוללת גשר רכבת באורך 3.5 קילומטרים וכריית מנהרות מתחת לכבישים מהירים. ברכבת ישראל ובמשרד התחבורה ציינו כי מדובר בחלק מתוכנית אסטרטגית רחבה יותר למענה על גידול האוכלוסייה והתרחבות השימוש בתחבורה הציבורית בעשורים הקרובים.