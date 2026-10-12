זירת הפיצוץ במצפה פאר (צילום: אביהו שפירא)





אסון בטיול השנתי: נער בן 15 נהרג בפיצוץ נפל היום בצהריים (שני) באזור מצפה פאר שבגבול הצפון, ובנוסף כ-20 בני אדם נפגעו - קבוצת מטיילים של מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט במעלות תרשיחא. שלושה מהפצועים במצב קשה, ואחד בינוני. כוחות הצלה רבים, ובהם 14 אמבולנסים, הוזעקו למקום.

דובר צה"ל מסר כי נסיבות האירוע בבדיקה. הצבא הקפיץ שלושה מסוקים של חיל האוויר וצוותי 669, כוח תאג"ד, צוותי סילוק פצצות של יחידת יהל"ם וכוחות רבים נוספים.

גלריה זירת הפיצוץ. "אירוע קשה ביותר" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

הזירה במצפה פאר ( צילום: אביהו שפירא )





הפיצוץ התרחש במהלך היום הראשון של טיול בית הספר בשביל ישראל. לא ברור אם הפיצוץ נגרם כתוצאה מדריכה על הנפל או מסיבה אחרת.

מעיריית מעלות תרשיחא נמסר כי באירוע הקשה נפגעו תלמידים ואנשי צוות, וכי ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים "יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך". לפי ההודעה, "בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך. בשלב זה לא יתקיימו ראיונות לתקשורת. נבקש לכבד את פרטיות התלמידים והמשפחות ולהימנע מהפצת מראש ידע שאינו מאומת".

ראש העיר בן דוד אמר כי "לא היו התרעות, היה אישור של משרד החינוך. הוא אישר את הטיול מול כל הגורמים לפי מה שאני יודע. יש חשש לאירועים כאלה כל הזמן, אנחנו נמצאים שלוש שנים אחרי מלחמה עם כל מה שזה אומר, להגיע לסיטואציה של אירוע כזה קשה".

ממשרד החינוך נמסר כי "מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. המשרד פועל בשעה זו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. ‏אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים".

חובשת איחוד והצלה על הנפגעים ( צילום: אביהו שפירא )





תיעודים מהזירה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: אביהו שפירא )

( צילום: אביהו שפירא )

מצפה פאר ( צילום: גלעד כהן )

במד"א עדכנו כי הדיווח התקבל בשעה 14:53 במוקד 101. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי במקום. מנהל מרחב ירדן במד"א איציק שושן סיפר כי "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן. כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה לשמונה פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

המשטרה אישרה כי לפי החשד מדובר בפיצוץ של נפל, וכי כ-20 בני אדם נפגעו. שוטרי תחנת קריית שמונה במחוז הצפוני פועלים במקום לסגירת הזירה ולבידוד האזור, לצד חבלני המשטרה שבודקים את נסיבות הפיצוץ ומקורו. "משטרת ישראל קוראת לציבור להימנע מהגעה למקום, להתרחק מהזירה, לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את עבודתם. להתרחק ולדווח למוקד 100 של המשטרה על כל נפל או חפץ חשוד", נמסר. גם המפכ"ל דני לוי בדרכו לזירה.

אליהו, אביו של אחד התלמידים שהיו בטיול, אמר: "דיברתי עם הבן שלי, הוא היה כנראה מרחק של מטרים מהפיצוץ. לא יודעים עדיין איזה כיתה נפגעה, כולם בלחץ, אף אחד לא יודע מי נפגע. זה טיול של הבית ספר בשביל ישראל. הם התחילו את זה היום. פתאום שמעו פיצוץ והוא ברח. מחכים שם לפינוי. הקבוצה של התלמידים שלו לא נפגעה".