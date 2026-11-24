שר המורשת עמיחי אליהו כתב ספר שכותרתו "מוג'תבא השני - מעללי המוסד באיראן", מבלי שארגון הביון עודכן בכך או ידע על כך. הספר גם לא קיבל אישור מוועדת השרים, בניגוד לנוהל הנדרש מעובדי ציבור.

גלריה "נשען על המציאות": "מוג'תבא השני", מעללי המוסד באיראן מאת השר אליהו ( צילום: שלו שלום )

על פי דיווח בחדשות כאן, במערכת הפוליטית והביטחונית הופתעו מעצם כתיבת הספר והפצתו. אליהו, שכתב את הספר בעודו שר מכהן בממשלה, טען כי מדובר בספר מתח פרי דמיונו. יש לציין גם כי השר אינו חבר בקבינט המדיני ביטחוני ולמשרדו אין כל קשר לפעילות המוסד.

אבל אליהו, תיאר על עטיפת הספר כי הוא "נשען על המציאות ולוקח אותה אל גבולות המותחן והדמיון. הוא מתאר מציאות שבה איראן ניצבת רגעים ספורים מפצצה גרעינית, ומבצע כמעט בלתי אפשרי שנועד להציל את העולם כולו באמצעים שרק ישראל יכולה לחשוב עליהם".

עוד כתב אליהו כי "המערכה מול איראן מעולם לא הייתה עניין של הברקה רגעית או מזל עיוור. זו מלחמה ארוכת שנים שנבנתה בסבלנות אין קץ בחדרים סגורים מרוחקי עין. מאחוריה עמדו שנים של פעילות ענפה. טוויית רשתות מודיעין והכנה מדוקדקת של מכונת המלחמה ליום פקודה".

"לא מכל ספר דימיוני צריך לייצר משבר מדיני". תגובת השר אליהו ( צילום: אלכס גמבורג )

"בעת המערכה הגדולה הזו הייתי חלק מהממשלה שקיבלה מספר החלטות גורליות - תקיפת עזה ושחרור החטופים", המשיך וכתב השר בעטיפת הספר. "מבצע הביפרים שהפתיע גם את החיזבאללה וגם את העולם. חיסול נסראללה בבונקר שלו. מחיקת המטוסים והנשק של הצבא הסורי. כריתת ראשי הח'ותים בתימן ועוד החלטות רבות אחרות שאי אפשר לספר עליהן עדיין.

"אין ספק שהגדולה מכולן הייתה ההחלטה לתקוף את איראן ומתקני הנשק הגרעיני שלה. בעת ההחלטה שמנו מול עיננו את הערכות המודיעין על מאות ואלפי הרוגים שעלולים להיות בישראל. לא קל לקבל החלטות כאלה. הממשלה הבינה שעם ישראל נמצא בסכנה קיומית מצד שונאי ישראל מסוגם של היטלר וחבריו. את ההחלטות הללו קיבלו שרי הממשלה עם תפילה. כולנו הבנו שצריכים לפעול בכל היכולות שלנו, ולה' התשועה. שרים דתיים ושאינם מוגדרים כאלה התפללו באותן שעות, והתפילות התקבלו.

"שום מטוס ממטוסינו ושום טייס לא נפגע. אירוע שאין לו אח ורע בתולדות המלחמות העולמיות. אני מזמין אתכם לצלול אל סיפור שזור באהבת הארץ, באומץ לב, ובאמונה בלתי מתפשרת. בנצח ישראל".

מלשכת אליהו נמסר: "מוג'תבא השני" הוא ספר מתח בדיוני, פרי דמיונו של המחבר. הספר אינו מתאר אירועים אמיתיים ואינו מבוסס על מידע שהגיע לשר בתוקף תפקידו. המסר לכל סותמי הפיות: לא מכל ספר דימיוני צריך לייצר משבר מדיני".

הסתבך בשלל סערות - חלקן ברמה העולמית. דיווח ב"ניו יורק טיימס" על דברי השר אליהו שקרא למחוק את עזה

זו לא הפעם הראשונה שהשר מסתבך ומעורר סערה - וחלק מאמירותיו אף הובילו לביקורת עולמית. ביולי 2025 אמר אליהו כי "הממשלה דוהרת לזה שעזה נמחקת, תודה להשם שאנחנו מוחקים את הרוע הזה. כל עזה תהיה יהודית". מבקריו טענו כי אמירות אלה, מצידו ומצד שרים נוספים, פוגעות בהסברה הישראלית בעולם.

בנובמבר 2023, חודש אחרי טבח 7 באוקטובר, השר אליהו לא פסל הטלת פצצת אטום על עזה , בזמן שבתוך הרצועה עוד היו 241 חטופים. כשנשאל אם הציפייה שלו היא להטיל "איזו פצצת אטום מחר בבוקר" על עזה, מכיוון שלשיטתו אין שם בלתי מעורבים, ענה: "זו דרך אחת. הדרך השנייה זה לבדוק מה חשוב להם, מה ייצור להם את ההרתעה הבאה".