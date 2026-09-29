ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי פנה ללשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לערוך "עדכון ביטחוני דחוף", כלשונו, בעקבות דברי נתניהו על "סימנים שהאויב ינסה לתקוף לפני הבחירות". לפיד מסר כי הוא מבקש להבין "האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות". בתגובה מסרה לשכת נתניהו כי "ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות", כך שנתניהו עצמו לא ייפגש עם לפיד, וציינה בנוסף: "ראש הממשלה נתניהו מקיים באופן שוטף פגישות עדכון ביטחוניות עם לפיד, והאחרונה התקיימה ביניהם לפני שבועיים, ב-14 בספטמבר".