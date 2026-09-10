המשטרה, שב"כ, שב"ס וצה"ל מבקשים עזרה מהציבור, בהודעה חריגה, באיתור הנעדר יניב סרדל בן ה-53 מאריאל, שנראה לאחרונה אתמול באזור העיר. לפי תיאור גופי הביטחון, גובהו 1.78 מ' לערך, שיערו שחור, צבע עיניו חום כהה, מבנה גופו רזה-בינוני והוא נראה לאחרונה לבוד במכנסיים שחורים קצרים, חולצה שחורה וכפכפים לבנים. בהודעה החריגה נמסר כי התקבל בשעות הלילה דיווח על אדם שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון. חשש לחטיפה נשלל. עוד נמסר כי "כל היודע פרטים על מקום הימצאו מתבקש לדווח לתחנת אריאל בטלפון 037729444 או למוקד 100 של משטרת ישראל".