(SBI) פתחה בחקירה נגד קצינה בצבא האוקראיני, ויקטוריה קוזנצובה, אחרי שזו קיבלה מהצבא היתר להתאשפז לארבעה חודשים בבית חולים צבאי ולקבל טיפול – אבל לפי החשד ניצלה במקום זאת את הזמן הזה לצרכים אחרים, גם כדי להשתתף בתוכנית הריאליטי "מאסטר שף". לפי התקשורת האוקראינית, בתקופה הזו שולמו לה 250 אלף הריבניה (כ-17,500 שקלים) שלא כחוק.

(SBI) פתחה בחקירה נגד קצינה בצבא האוקראיני, ויקטוריה קוזנצובה, אחרי שזו קיבלה מהצבא היתר להתאשפז לארבעה חודשים בבית חולים צבאי ולקבל טיפול – אבל לפי החשד ניצלה במקום זאת את הזמן הזה לצרכים אחרים, גם כדי להשתתף בתוכנית הריאליטי "מאסטר שף". לפי התקשורת האוקראינית, בתקופה הזו שולמו לה 250 אלף הריבניה (כ-17,500 שקלים) שלא כחוק.