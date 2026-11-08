הלשכה הממלכתית לחקירות באוקראינה (SBI) פתחה בחקירה נגד קצינה בצבא האוקראיני, ויקטוריה קוזנצובה, אחרי שזו קיבלה מהצבא היתר להתאשפז לארבעה חודשים בבית חולים צבאי ולקבל טיפול – אבל לפי החשד ניצלה במקום זאת את הזמן הזה לצרכים אחרים, גם כדי להשתתף בתוכנית הריאליטי "מאסטר שף". לפי התקשורת האוקראינית, בתקופה הזו שולמו לה 250 אלף הריבניה (כ-17,500 שקלים) שלא כחוק.
על פי הדיווחים באוקראינה, קוזנצובה היא נווטת בחטיבת התעבורה האווירית ה-15, אבל בשנה שעברה היא קיבלה היתר לקבל טיפול בבית חולים צבאי בעיר דניפרו מאפריל עד אוגוסט 2025. לפי החשד, בפועל היא העבירה את רוב הזמן הזה מחוץ לבית החולים – היא שהתה בקייב, בחרקוב ובמחוז אודסה, עסקה בענייניה האישיים ואף הצטלמה לעונה ה-16 של תוכנית הבישול הפופולרית "מאסטר שף", תוך שהיא מוצגת בה כחיילת לשעבר.
במשך כל אותו הזמן האמינו בחטיבה שהיא ממשיכה לקבל טיפולים, והוסיפו להעביר לה את הכסף. לשכת החקירות מסרה לקוזנצובה כי היא חשודה בהתחמקות משירות צבאי במרמה, וכן בהונאה שגרמה לנזק משמעותי.
לשכת החקירות הממלכתית בודקת כעת אם אנשים נוספים מעורבים בפרשה. בפרט בודקים החוקרים אם גורמים רשמיים במתקן הרפואי הצבאי סייעו בהנפקת מסמכים המעידים לכאורה כי החיילת מקבלת טיפול באשפוז, בשעה שבפועל היא כלל לא שהתה בבית החולים.