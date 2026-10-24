יו״ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט מתח ביקורת חריפה על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע למעבר לכלכלת קריפטו. איזנקוט תקף כי "נתניהו עבר לעולם ההזיות ומציע 'פתרון' לשפל הבינלאומי שהוא עצמו הביא - לנתק את ישראל מהכלכלה העולמית. זהו טירוף הדעת של אדם שלא כשיר יותר להנהיג את המדינה. איך חברת הייטק ישראלית עם לקוחות בחו״ל תקבל תשלום או תקבל השקעות זרות? איך גוגל תרכוש חברה ישראלית אם התנאי הוא לעקוף את הבנק הבינלאומי ולשלם בקריפטו? הפירוש חמור משניתן לתאר: פחות משרות בשוק, פחות כסף לבריאות ולחינוך וקריסת הביטחון הלאומי".