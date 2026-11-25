בבית החולים הדסה עין כרם שבירושלים נקבע הערב (יום רביעי) מותו של פעוט כבן שנתיים, שלפי החשד נפל מגובה או נהרג אחרי ששיחק סמוך לאולם ספורט במעלה אדומים. הפעוט פונה תחילה להדסה הר הצופים, אך לאחר דקות ובעקבות מצבו הועבר להמשך טיפול בהדסה עין כרם - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה, ולא ברורות בשלב זה.