בבית החולים הדסה עין כרם שבירושלים נקבע הערב (יום רביעי) מותו של פעוט כבן שנתיים, שלפי החשד נפל מגובה או נהרג אחרי ששיחק סמוך לאולם ספורט במעלה אדומים. הפעוט פונה תחילה להדסה הר הצופים, אך לאחר דקות ובעקבות מצבו הועבר להמשך טיפול בהדסה עין כרם - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה, ולא ברורות בשלב זה.
במד"א מסרו כי הדיווח על פציעתו של הפעוט התקבל במוקד 101 בשעה 16:55. הפרמדיק עבדאללה מחיסן והחובש אלי שטרן סיפרו: "כשהגענו למקום הביאו אלינו פעוט שסבל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הרדמה, הנשמה ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מורדם ומונשם".
המשטרה מסרה כי שוטרי תחנת מעלה אדומים במחוז ש"י החלו הערב בחקירת המקרה. "מפרטי תחקור ראשוניים עלה כי בשלב מסוים הבחינה האם ששהתה בסמיכות בבנה חבול בראשו ושרוע על הקרקע", נמסר. "למקום הוזעקו גורמי רפואה שפינו את הפעוט לטיפול רפואי כשמצבו קשה מאוד. במסגרת החקירה שהחלה אוספים חוקרי המשטרה עדויות וממצאים בזירה וחקירת המקרה עודנה נמשכת".