כ-80 מתנדבים ופעילים אמריקנים שליוו חקלאים פלסטינים באדמות הכפר נחלין שבאזור בית לחם עוכבו הבוקר (רביעי) על ידי כוחות צה"ל, שהכריזו על האזור שטח צבאי סגור ל-24 שעות. כך מסר ארגון "קול רבני לזכויות אדם". בין המעוכבים: בראד לנדר, לשעבר מבקר עיריית ניו יורק, מועמד המפלגה הדמוקרטית לקונגרס ובן בריתו של ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני.

גלריה המתנדבים והכוחות בשטח ( צילום: רבנים לזכויות אדם )

( צילום: רבנים לזכויות אדם )

( צילום: רבנים לזכויות אדם )

הפוסט שפרסם לנדר

לנדר, יהודי-אמריקני, שוחרר בהמשך תחת אזהרה. לטענת "קול רבני לזכויות אדם", הוא ויתר המתנדבים ליוו במהלך מסיק זיתים פלסטינים שלא הצליחו להגיע לאדמותיהם מאז 7 באוקטובר. הם הגיעו לשטח בשעות הבוקר המוקדמות, ולאחר כשעתיים של עבודה בשדות הגיעו למקום כוחות של צה"ל והציגו צו שטח צבאי סגור. לפי הארגון, לא הייתה כל דרך לדעת מראש על הצו.

עוד נטען כי המתנדבים אמרו לכוחות כי יכבדו את הצו ויפנו את השטח, אך אלו עיכבו את כל הנוכחים לצורך זיהוי וצילמו את תעודות הזהות והדרכונים שלהם.

יש לציין כי הפעילים הגיעו לשטח הצמוד לעיר ביתר עילית, כך שנדרש לבצע תיאום לפני שמגיעים לאזור. לא מדובר במקרה חריג, ואף אושרו לאחרונה כמה בקשות למסיק בסביבה. כמו כן, מדובר בשטח קטן שאינו דורש כמות גדולה של מוסקים, וכאמור הגיעו למקום כ-80 בני אדם.