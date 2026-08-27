מח"ש הגישה לבית משפט השלום בנצרת כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרתי מתחנת נצרת, בגין תקיפה בנסיבות מחמירות של שלושה צעירים, שאחד מהם היה קטין בעת האירוע. לפי האישום, באפריל 2024 במהלך משמרת סיור, הבחינו הנאשמים ברכב שבו נסעו שלושה צעירים סמוך לכיכר, בכפר משהד. הם סברו כי השלושה הקניטו אותם וכרזו לנהג הרכב לעצור בצד. הוא נענה, ואז אחד הנאשמים ניגש לרכב ושאל אותם "מי קילל?". מבלי לחכות למענה, הכה הנאשם את אחד הנוסעים בפניו, משך אותו אל מחוץ לרכב והמשיך הכותו. בהמשך הארבעה, כך לפי האישום, הכו גם את שאר את הצעירים באגרופים ובעטו בהם.