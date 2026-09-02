שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בריאיון לוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה כי "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודים כי הם שונאי יהודים, שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב בחלק הזה, אבל יש דברים כמו התקפה על ישראל שלא נקבל אותה. אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל שומרון, בגלל עזה, בגלל שיתחשק להם - המטוסים שלנו מוכנים להמריא".