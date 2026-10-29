ההצבעה התקיימה בתום דיון סוער, לאחר שבישיבה קודמת הקדישה המועצה שש שעות לשמיעת עמדות התושבים. לאחר שההצבעה נדחתה באותה ישיבה, נשמעו בקהל קריאות "כולכם שותפים לרצח עם" ו"מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית". ההחלטה מבקשת מהעירייה להכין רשימת חברות משלה, שעל בסיסה יוכלו קרנות הפנסיה לבחון משיכת השקעות. במקביל נדחתה, גם הפעם ברוב דחוק, הצעה נפרדת לקדם חרם על חברות הקשורות לצה"ל גם כשזה נוגע לרכש עירוני, ולא רק בהשקעות.

ההצבעה התקיימה בתום דיון סוער, לאחר שבישיבה קודמת הקדישה המועצה שש שעות לשמיעת עמדות התושבים. לאחר שההצבעה נדחתה באותה ישיבה, נשמעו בקהל קריאות "כולכם שותפים לרצח עם" ו"מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית". ההחלטה מבקשת מהעירייה להכין רשימת חברות משלה, שעל בסיסה יוכלו קרנות הפנסיה לבחון משיכת השקעות. במקביל נדחתה, גם הפעם ברוב דחוק, הצעה נפרדת לקדם חרם על חברות הקשורות לצה"ל גם כשזה נוגע לרכש עירוני, ולא רק בהשקעות.

ההצבעה התקיימה בתום דיון סוער, לאחר שבישיבה קודמת הקדישה המועצה שש שעות לשמיעת עמדות התושבים. לאחר שההצבעה נדחתה באותה ישיבה, נשמעו בקהל קריאות "כולכם שותפים לרצח עם" ו"מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית". ההחלטה מבקשת מהעירייה להכין רשימת חברות משלה, שעל בסיסה יוכלו קרנות הפנסיה לבחון משיכת השקעות. במקביל נדחתה, גם הפעם ברוב דחוק, הצעה נפרדת לקדם חרם על חברות הקשורות לצה"ל גם כשזה נוגע לרכש עירוני, ולא רק בהשקעות.