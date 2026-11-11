בזמן ש בישראל ממשיכים להיערך לאפשרות של סבב לחימה נוסף מול איראן , ובצל המרוץ העולמי להתעצמות צבאית, חברת רפאל חושפת היום (רביעי) לראשונה את טיל השיוט SUPER ICE שמפותח בחברה.

מדובר במערכת חדשה שמצטרפת למשפחת ICE BREAKER שכאמור מפותחת וגם מיוצרת ברפאל. המערכת החדשה מסמנת את הרחבת פעילותה של רפאל בתחום החימוש המתקדם, כאשר הטיל מחזיק יכולות שיגור ממטוס, ספינת טילים וגם מהקרקע. אלא שברפאל לא חשפו את זהות הלקוחות שהזמינו את הטיל החדש או האם הוא כבר מוכן ונמצא בפעילות. גם השאלה האם צה"ל נמנה עם לקוחותיהם נשארה ללא מענה, כמו גם פרטים על יכולותיו - מלבד העובדה שראש הקרב שלו כבד פי 4 מהטיל הקודם של אותה המשפחה.

ניתן לשיגור ממטוס, ספינת טילים - וגם מהקרקע ( צילום: דוברות רפאל )





גלריה הטיל SUPER ICE ( צילום: דוברות רפאל )

ההכרזה פורסמה בתקופה שבה מערכות נשק ארוכות טווח תופסות מקום מרכזי בתפיסות הביטחון של מדינות רבות. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה המחישה את המשמעות הגוברת של יכולות תקיפה מרחוק ואת החשיבות שמדינות מייחסות לפיתוח וייצור עצמאי של מערכות נשק מתקדמות. במקביל, המתיחות בין ארה"ב לאיראן, לצד חוסר הוודאות בנוגע להתפתחויות באזור המזרח התיכון, ממשיכה להעמיד את סוגיית ההתעצמות הצבאית במרכז סדר היום הביטחוני. במציאות הזאת, שבה מדינות משקיעות משאבים הולכים וגדלים בהרחבת התעשיות הביטחוניות המקומיות, גם ישראל מבקשת לשמר את מעמדה בתחום.

העימות המתמשך בין וושינגטון לטהרן ממחיש גם עד כמה המצב באזור נותר שברירי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע שלשום כי לפי שעה אין בכוונתו להורות על תקיפות נוספות באיראן, בין היתר בעקבות פניות של מדינות באזור וניסיונות לקדם מהלך מדיני. אך עם זאת, המתיחות לא הוסרה והכוחות האמריקניים ממשיכים להיערך לאפשרות של התפתחויות נוספות.

במקביל נמשכים העימותים והמאמצים המדיניים סביב סוגיות הגרעין ומצר הורמוז - וגם באירופה נמשכת מגמת ההתעצמות. המלחמה באוקראינה הפכה את יכולות התקיפה ארוכות הטווח לאחד הנושאים המרכזיים בתעשיות הביטחוניות. רוסיה ממשיכה להשקיע בייצור ובהרחבת מלאי הטילים שלה, בעוד אוקראינה מפתחת ומפעילה מערכות תקיפה מתוצרת מקומית ומבקשת להרחיב יכולותיה. לפי הערכות שפרסם המכון לחקר מלחמה, שני הצדדים ממשיכים להרחיב את השימוש במערכות תקיפה ארוכות טווח, כאשר התעשיות הביטחוניות ממלאות תפקיד מרכזי במאמץ המלחמתי.

החבר החדש של משפחת ICE BREAKER ( צילום: דוברות רפאל )

( צילום: דוברות רפאל )

בינתיים, ברפאל מציגים את SUPER ICE כהרחבה משמעותית של משפחת ICE BREAKER, הנשענת על הניסיון הטכנולוגי שנצבר בחברה. לצד המערכת החדשה, המשפחה כוללת גם את ICE BREAKER ואת SEA BREAKER. בחברה מדגישים כי ההכרזה משקפת את המשך ההשקעה בפיתוח מערכות מתקדמות ואת הרצון להציע ללקוחות ברחבי העולם מענה למגוון צרכים ביטחוניים משתנים.

החשיפה החדשה משתלבת במגמה רחבה יותר בתעשייה הביטחונית הישראלית: הרחבת סל המוצרים והיכולות, הגדלת הפעילות בשווקים הבינלאומיים והתאמת הפיתוחים למציאות ביטחונית שהשתנתה בשנים האחרונות. עבור רפאל מדובר גם בהמשך ביסוס מעמדה בתחום מערכות הנשק המתקדמות ובניסיון להרחיב את נוכחותה בשוק הבינלאומי.

יו"ר רפאל הפרופ' יובל שטייניץ אמר בהכרזה כי המערכת החדשה מבטאת את המשך המסורת של החברה בפיתוח טילי שיוט. מסורת שהחלה לפני עשרות שנים עם טילי הפופאי. לדבריו, הפיתוח החדש משקף את המצוינות ההנדסית, החדשנות וההשקעה ארוכת הטווח של החברה בפיתוח וייצור טכנולוגיות מתקדמות בישראל. מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן ציין כי מערכות החברה מילאו תפקיד משמעותי בלחימה בשנים האחרונות והמחישו את חשיבותן המבצעית. הוא הוסיף כי הרחבת משפחת ICE BREAKER נועדה לתת מענה לצרכים שהולכים ומתפתחים בעולם הביטחוני תוך הישענות על ניסיון של עשרות שנים בפיתוח מערכות מתקדמות.