צעיר כבן 20 משגב שלום נורה היום (שני) למוות ביישוב. בשעה 21:16 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על פצוע שהובא למרפאה מקומית, לאחר שככל הנראה נפגע באירוע אלימות. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי לצעיר ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך על חלקת אדמה.