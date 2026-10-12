צעיר כבן 20 משגב שלום נורה היום (שני) למוות ביישוב. בשעה 21:16 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על פצוע שהובא למרפאה מקומית, לאחר שככל הנראה נפגע באירוע אלימות. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי לצעיר ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך על חלקת אדמה.
חובש בכיר במד"א יאסר אבו רגילה סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפצוע, צעיר כבן 20 שסבל מפציעות חודרות, הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות הירי, שממנו נפצע גבר נוסף באורח בינוני. שוטרים הגיעו לזירה, והחלו באיסוף ראיות וממצאים, לצד ביצוע סריקות לאיתור חשודים. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך בין משפחות.