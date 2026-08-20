המשטרה הודיעה הערב (חמישי) בעקבות ההתרעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, כי במקום נתפסו שני שוהים בלתי-חוקיים (שב"חים) פלסטינים. ואולם, ברשותם לא נתפסו כלי נשק. השב"חים נלקחו לחקירה.
מוקדם יותר דיווחה המשטרה כי כוחות רבים של המחוז הדרומי ובכללם כוחות מיוחדים הוקפצו למרחב ומבצעים בו סריקות וחסימות. גם מסוק הוזנק לאוויר, אולם בסופו של דבר התברר כאמור כי לא מדובר בחשש לפח"ע.
מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפרסום על אודות חשש לאירוע ביטחוני באזור תל ערד, ולאחר ביצוע כלל הפעולות והבדיקות הנדרשות על ידי המשטרה וכוחות הביטחון, הוסר החשש לאירוע ביטחוני ופלילי".