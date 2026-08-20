המשטרה הודיעה הערב (חמישי) בעקבות ההתרעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, כי במקום נתפסו שני שוהים בלתי-חוקיים (שב"חים) פלסטינים. ואולם, ברשותם לא נתפסו כלי נשק. השב"חים נלקחו לחקירה.

המשטרה הודיעה הערב (חמישי) בעקבות ההתרעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, כי במקום נתפסו שני שוהים בלתי-חוקיים (שב"חים) פלסטינים. ואולם, ברשותם לא נתפסו כלי נשק. השב"חים נלקחו לחקירה.

המשטרה הודיעה הערב (חמישי) בעקבות ההתרעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, כי במקום נתפסו שני שוהים בלתי-חוקיים (שב"חים) פלסטינים. ואולם, ברשותם לא נתפסו כלי נשק. השב"חים נלקחו לחקירה.