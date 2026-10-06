איש התקשורת ינון מגל , שמשמש כמגיש בערוץ 14 ובתחנת הרדיו 103FM, קרא הבוקר (שלישי) לקרובים של חללים ושורדי שבי להתנצל בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו - פחות מיממה לפני שבישראל מציינים שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר .

מגל, שלא מסתיר את אהדתו לנתניהו ונוהג לראיין את רה"מ כשהוא מגיע לאולפן ערוץ 14, אמר את הדברים בביקורת על כל מי שחתום על כתיבת הספר "בנימין נתניהו מר הפקרה – מורשתו של נוטש החטופים". בתוכנית הרדיו לצד העיתונאי בן כספית, מגל פתח במונולוג תוקפני כלפי החתומים על הספר, ובהמשך עבר להקראה רצופה של כל השמות.

רבותי, יש לכם כאן את כל הסיפור. מלא-מלא. לא צריך שום דבר נוסף. ינון מגל הקריא היום רשימה של אנשים אותם הגדיר "מתועבים", ודרש מהם לבקש סליחה מנתניהו. למה? כי הם העלילו עליו שהוא הפקיר חטופים. העזו להגיד שהוא "מר הפקרה". בין השמות: עופרי ביבס, איילה מצגר, נילי מרגלית, אייל אשל, אבי מרציאנו, דני אלגרט, כרמית פלטי קציר, עינב צנגאוקר, יעל הדר, מעין שרמן, הדס קלדרון, אילנה קמינקה, שניר דן, ראומה קדם, מירב סבירסקי, יונתן שמריז, חגית ורובי חן, ליאת אצילי, יהודה כהן, גיל דיקמן, עדה שגיא, יסמין פורת, ועוד. כולם משפחות שכולות, או נרצחים, או חטוים, או ניצולים. משפחת ביבס המתועבת צריכה להתנצל בפני נתניהו, אתם מבינים? הוא הקורבן של האירוע. הם העזו להעליל עליו עלילת דם. זה הסיפור כולו, חברים. "תצביעו מחל, אנשים מתועבים שכמותכם, אמר מגל, אולי ביבי ימחל לכם". רשימת השמות המלאה וכמה אנשים נרצחו להם בציוץ המשך. — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 6, 2026

בדברי הפתיחה אמר מגל: "כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר 'מר הפקרה', אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק 'מחל' לנתניהו בקלפי בבחירות. מְחַל, מְחַל לנו, מְחַל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'. וכל מי שהשתתף, תשלשלו את הפתק 'מחל', מְחַל לנו ביום הבחירות".

בסיום הקראת השמות מגל אמר: "כל השמות שהקראתי ייזכרו לדיראון עולם על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא 'מר הפקרה'".

כאמור, בין השמות היו שורדי שבי ומשפחות שכולות. ארגון "255", ארגון המייצג את החטופים ואת משפחותיהם, הגיב על דבריו של מגל: "הדברים שנאמרו היום על ידי ינון מגל, שמצטרפים לאמירות נוספות נגד חטופים ששבו ומשפחות חטופים, הם חציית קו אדום. להפוך משפחות חטופים, שורדי שבי ומשפחות שכולות ל'אנשים שפלים ומתועבים', להעמיד אותם ל'עמוד הקלון' ולדרוש מהם לבקש סליחה, בכל עת ובפרט ערב 7 באוקטובר, זו לא ביקורת, זו התעללות באנשים שכבר שילמו את המחיר הכבד ביותר שאפשר לדמיין".

מגל ( צילום: רוני גרין שאולוב )

עוד כתבו בארגון: "מאחורי כל שם שהוקרא בשידור עומדת משפחה שנחטפה, נרצחה, התפרקה או איבדה את היקר לה מכל. האנשים האלה עברו בעצמם את השבי, והם עדיין חיים יום-יום עם תוצאות האסון. משפחות החטופים לא חייבות סליחה לאף אחד. הניסיון להפוך את הכאב שלהן לכלי במאבק פוליטי הוא ביזוי של משפחות החטופים ושל הזיכרון הלאומי של 7 באוקטובר.

כמה מאלו שהוזכרו בדבריו של מגל הגיבו על כך ישירות. עפרי ביבס, אחותו של ירדן שאשתו שירי וילדיהם אריאל וכפיר נרצחו בעזה, כתבה: "היחידים שאבקש מהם סליחה עד יום מותי הם שירי, אריאל וכפיר". איל אשל, שבתו רוני התצפיתנית נרצחה בחמ"ל בנחל עוז, כתב: "אני רוצה להתנצל בפני נתניהו שרצחו לי את הילדה במשמרת שלו. ינון מגל, עשיתי את זה נכון?". גיל דיקמן, בן הדוד של כרמל גת שנרצחה בשבי, כתב: "שיוכבד ליפשיץ תחזור לעזה, שמשפחת ביבס תתנצל, שעדינה משה ונילי מרגלית יבקשו סליחה מנתניהו! ורק אם נצביע מחל! אולי ימחלו לנו!! ארגון פשע שסוחט את הקרבנות שלו".

שותפו לתוכנית של מגל, בן כספית פרסם פוסט בתגובה לדברים שעוררו סערה ונקב בשמותיהם של חלק מאלו שמגל טען שצריכים לבקש סליחה מנתניהו. נילי מרגלית, שורדת שבי שאבא שלה אליהו (צ'רצ'יל) נחטף ונרצח. אבי מרציאנו , אביה של נועה, תצפיתנית שנרצחה בשבי. עינב צנגאוקר , אמא של מתן שורד השבי. יעל אדר , אמא של תמיר שנרצח ונחטף לעזה. מעין שרמן , אמא של רון שנחטף ונהרג מתקיפת צה"ל. הדס קלדרון , ששני ילדיה ואביהם עופר שרדו את השבי. אילנה קמינקא , אמו של ינאי שנפל ב-7 באוקטובר. שניר דן , דוד של כרמל גת שנרצחה בשבי. ראומה קדם , שבתה, חתנה ושלושת נכדיה נרצחו.

עדינה משה , שורדת שבי שבעלה סעיד נרצח. מירב סבירסקי שהוריה נרצחו וגם אחיה איתי נחטף ונרצח בשבי. יונתן שמריז , אחיו של אלון שנחטף לעזה ונהרג מירי צה"ל. יסמין פורת , אחת משתי הניצולות היחידות מהבית של פסי בבארי. אילה מצגר , כלתו של יורם שנרצח. דני אלגרט , אחיו של איציק שנחטף ונרצח. כרמית פלטי קציר , שאביה נרצח, אחיה נחטף ונרצח ואמה שרדה את השבי ובהמשך נפטרה. חגית ורובי חן , הוריו של איתי שנפל ב-7 באוקטובר. ליאת אצילי שורדת השבי. יהודה כהן , אביו של הלוחם נמרוד כהן ששרד את השבי. עדה שגיא שורדת השבי.

לאחר מכן כספית העיר למגל שמדובר במשפחות נפגעי 7/10, ומגל השיב - אחרי שכבר הקריא את כל השמות, שמוכרים כמעט בכל בית בישראל: "לצורך העניין אני אחריג את המשפחות האלה".