בית המשפט המחוזי בלוד דחה את ערעור המשטרה, ומנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית כפר סבא שגיא חן שוחרר בצהריים (שישי) למעצר בית. הוא נעצר ביום שני האחרון בפרשת "הדרך אל הכפר", שבמסגרתה נעצרו ראש העיר כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל, בחשד לקבל שוחד.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חושדים כי המנכ"ל חן הוא דמות מרכזית ב"מפעל השוחד" שניהלו על פי החשד ראש העיר ורעייתו.

בניין להב 433 ( צילום: יריב כץ )

בינתיים חן מסרב למסור את הסיסמא לטלפון הנייד שלו ולמחשבים שחוקרי יאח"ה תפסו בחיפוש שנלווה למעצרו ביום שני האחרון. סנגוריו של חן, עו"ד ששי גז ועו"ד בר אסלן, הסבירו כי "בעצה שלנו כסנגוריו הוא לא מוסר סיסמות לחוקרים". הם טוענים כי הסיבה לכך היא ש"מדובר באדם שהוא עורך דין ויש שם חיסיון לקוח על שיחות וחומרים מהימים שעבד במקצוע".

רב-פקד אילן ינקו, נציג יאח"ה, אמר בדיון בפני שופט בית המשפט המחוזי יעקב שפטר כי "נכון שהוא (חן, מ"ת) משתף פעולה בחקירה, אך מנגד אי אפשר להתעלם שבכל הנוגע למחשבים ופלאפונים שנתפסו ממנו הוא מסרב למסור סיסמה". על טענתו כי הסיבה לכך היא חיסיון הלקוח מהתקופה שהיה עורך דין, הסביר ינקו כי יש לכך שתי פתרונות: "צו חיפוש בחדירה לחומר מחשב שניתן מוגבל ולא נוגע לתקופת העסקתו כעורך דין או לפרוק את החומרים ולהעבירם לבית המשפט על מנת שייקבע אם ניתן לפענח אותם".

צילום: אביגיל עוזי

חן נעצר בחשד לביצוע לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. בנוגע לטענה שהחוקרים מבקשים את הארכת מעצרו כדי לגייס אותו כעד נגד ראש העיר ורעייתו הודה רפ"ק ינקו "ככל הנראה היה אירוע והסתיים. אנו לא נאחזים באירוע הזה להארכת המעצר".