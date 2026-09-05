מוהנד אבו יחיא (25) מרהט, עובד קבלן בעבודות תשתית שפעל במוצבים בשטח "הצהוב" ברצועת עזה, העביר בשטח עשרות ק"ג של סמים - ונתפס בציר פילדלפי. כך עולה מכתב האישום שהגישה נגדו אתמול (שישי) פרקליטות מחוז דרום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

משאית סיוע על רקע ההריסות בעזה. ארכיון ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

לפי האישום, אבו יחיא החזיק כ-40 קילו חשיש ועשרות אלפי כדורי קפטגון במשקל כ-11 קילו. הוא נעצר בידי חוקרי ימ"ר בסוף חודש יולי, בחשד לסחר והובלת סמים לתוך רצועת עזה. החוקרים תפסו בחזקתו גם 98 מכשירים סלולריים חדשים, אך אלה לא הופיעו בכתב האישום.

"הוא נצפה על ידי כוחות ביטחון מתנהל באופן חשוד", אמר נציג הימ"ר בדיון הארכת מעצרו. "ברגע שיצאו אליו נתפס על חם מבצע הברחה של סמים מסוגים שונים במשקל גדול מאוד, וכן טלפונים סלולריים. ההברחה הייתה בין עזה, למצרים ולישראל. ציר פילדלפי כולו נמצא בשטח מדינת ישראל".

לפי האישום, מוהנד עזב את המוצב שבו היה ללא אישור בשטח "הצהוב", ללא ליווי של גורמי ביטחון, לציר פילדלפי שבדרום הרצועה. הוא העמיס על רכבו ג'ריקנים שהונחו בצד הדרך, בהם היו הסמים. הוא נתפס לאחר שחיילים הבחינו בו מגיע משטח ישראל לשטח הרצועה ומתנהג באופן חשוד.

במהלך הנסיעה, הוא עצר והשליך את אחד הג'ריקנים לצד הדרך, ולאחר מכן כוח צבאי שהגיע למקום עצר אותו. הפרקליטות האשימה אותו רק בעבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, שכן לא הצליחו לאסוף די ראיות להוכיח את עבירת הסחר בשטחי רצועת עזה.