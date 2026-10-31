חבר הכנסת מהליכוד אלמוג כהן הכחיש את הטענה של מפלגת ישר! כי כהן הוא בין חברי הכנסת והשרים מהליכוד שפנו לחברי מפלגתו של גדי איזנקוט. כהן כתב ברשת X: "מנליס, מריחים את הפחד שלך עד לאופקים. אתה כבר מוודא שחברי מפלגתך נשארים נאמנים לאחים המוסלמים?! אולי תחתים אותם על הצהרת נאמנות למנהיג העליון? לעצם העניין, לא דיברתי עם אף אדם ממפלגת עקום. פייק ניוז טהור". מפלגת ישר! טענה כי "בשעות האחרונות ניכרת היסטריה בליכוד הכוללת טלפונים לחברי ישר! של שרים וחברי כנסת מיועדים בהם אלמוג כהן, יואב קיש, יעקב ברדוגו ונוספים".