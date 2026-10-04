לאחר מכן אמר כי "הדבר הבלתי-נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך שמונה שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה, שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים".

לאחר מכן אמר כי "הדבר הבלתי-נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך שמונה שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה, שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים".

לאחר מכן אמר כי "הדבר הבלתי-נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך שמונה שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה, שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים".