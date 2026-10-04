מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, סגן השר לביטחון הפנים לשעבר יואב סגלוביץ', ביקר הערב (יום ראשון) ברהט - ובמהלך חוג בית נשא דברים בפני עשרות תושבים, שנקטעו כששמע צרור יריות.
לאחר מכן אמר כי "הדבר הבלתי-נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך שמונה שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה, שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים".
"זה דבר שלא יכול להיות במדינה מתוקנת. לא יכול להיות, נקודה, הוסיף. "האם ביום אחד יהיה שינוי? לא. גם אם מחר אני אהיה השר לביטחון הפנים, לא תשמעו אותי יום אחרי זה מכריז הכרזות. אבל כן תראו עבודה אחרת של המדינה והממשלה".
ב-31 באוגוסט הודיעה רע"מ באופן רשמי על צירופו לרשימה של סגלוביץ'. רע"מ אינה דורשת עבורו את תיק הביטחון הלאומי, אלא תפקיד של פרויקטור למאבק בפשיעה ובאלימות.
בינתיים, בכל שנה מאז כניסתו של איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי הגיע מספר הנרצחים בחברה הערבית לסדר גודל מפחיד: ב-2024 נרצחו 282 בני אדם, וב-2025 נרצחו 295. השנה, נכון לתחילת חודש ספטמבר, הממוצע עומד על 0.81 רציחות ליום - כך שאם לא תיעצר המגמה הנוכחית, 2026 תהיה השנה הרביעית ברציפות שבה מספר הנרצחים יסתכם בכ-300 בני אדם.