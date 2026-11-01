יו"ר ישר! גדי איזנקוט אישר לבדוק אפשרות להקמת ממשלה בהימנעות של יהדות התורה ורע"מ, למעט יואב סגלוביץ' שיתמוך בממשלה באופן פעיל. כך נודע ל-ynet. בגוש איזנקוט לא רוצים לקיים מו"מ עם הרשימה המשותפת, אך בבסיס המהלך ההנחה היא כי זו לא תתנגד למהלך. גוש איזנקוט עומד על 48 מנדטים, גוש נתניהו על 53 - כל עוד יהדות התורה נכללת בו - והמפלגות הערביות על 19. אם המהלך המורכב הזה ייצא לפועל, בתוספת סגלוביץ מרע"מ ובגריעת יהדות התורה מגוש נתניהו, לגוש איזנקוט יהיו 49 מנדטים מול 46 של ראש הממשלה הנוכחי, כך שניתן יהיה להקים ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט.