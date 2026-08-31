אישה לוקה בנפשה, חמושה בשני סכיני מטבח, דקרה למוות הלילה (בין שני לשלישי) אישה בטיימס סקוור בניו יורק. היא פצעה גבר נוסף באורח קשה ונורתה למוות בידי המשטרה המקומית לאחר שסירבה לקריאות השוטרים להניח את הנשק. צפו בתיעוד:
לפי גורמים במשטרה, התקרית החלה סמוך לשעה 16:30 (שעון ניו יורק), באזור השדרה השביעית ורחוב 42, לא רחוק מתחנת המשטרה בכיכר המרכזית. התוקפת תועדה לבושה בחולצה ורודה ותיק צד, כאשר לפי הגורמים היא התעמתה עם כוחות משטרה בתחנה ונופפה לעברם באחת הסכינים. את שני הקורבנות היא דקרה לפני הגעת הכוחות.
השוטרים סיפרו כי ניסו תחילה להשתמש באקדחי טייזר כדי לנטרל אותה, אך החשודה תלשה את החצים מגופה והמשיכה להתקדם לעברם. בשלב זה הם פתחו באש. צוותי חירום פינו את שלושת הפצועים לבתי החולים וזמן קצר לאחר מכן נקבע מותן של שתי הנשים, כשמצבו של הגבר מוסיף להיות קשה.
ברשתות החברתיות הופצו כמה סרטונים מרגעי הפאניקה שבהם עוברי אורח ותיירים נמלטים מהכיכר. באחד הסרטונים הם נראים רצים וצועקים "שיט" בשעה שהשוטרים כבר מקיפים את החשודה, שעדיין עומדת.
כעת הכבישים שבין רחוב 42 לרחוב 47 נחסמו לתנועה ופקקים כבדים נוצרו באזור. גורמים במשטרה הבהירו כי אין חשש לאירוע טרור, וכי האירוע החל ככל הנראה כניסיון שוד.