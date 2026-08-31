לפי גורמים במשטרה, התקרית החלה סמוך לשעה 16:30 (שעון ניו יורק), באזור השדרה השביעית ורחוב 42, לא רחוק מתחנת המשטרה בכיכר המרכזית. התוקפת תועדה לבושה בחולצה ורודה ותיק צד, כאשר לפי הגורמים היא התעמתה עם כוחות משטרה בתחנה ונופפה לעברם באחת הסכינים. את שני הקורבנות היא דקרה לפני הגעת הכוחות.

לפי גורמים במשטרה, התקרית החלה סמוך לשעה 16:30 (שעון ניו יורק), באזור השדרה השביעית ורחוב 42, לא רחוק מתחנת המשטרה בכיכר המרכזית. התוקפת תועדה לבושה בחולצה ורודה ותיק צד, כאשר לפי הגורמים היא התעמתה עם כוחות משטרה בתחנה ונופפה לעברם באחת הסכינים. את שני הקורבנות היא דקרה לפני הגעת הכוחות.

לפי גורמים במשטרה, התקרית החלה סמוך לשעה 16:30 (שעון ניו יורק), באזור השדרה השביעית ורחוב 42, לא רחוק מתחנת המשטרה בכיכר המרכזית. התוקפת תועדה לבושה בחולצה ורודה ותיק צד, כאשר לפי הגורמים היא התעמתה עם כוחות משטרה בתחנה ונופפה לעברם באחת הסכינים. את שני הקורבנות היא דקרה לפני הגעת הכוחות.