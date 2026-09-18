שלי משל-יוגב, אימה של ליבי כהן-מגורי שנרצחה בטבח 7 באוקטובר, פגשה במהלך ריצה בפארק את ראש אמ"ן בזמן טבח 7 באוקטובר, אלוף במיל' אהרון חליוה, והטיחה בו דברים קשים. בתיעוד שהפיצה ברשתות החברתיות נשמעת משל-יוגב אומרת לחליוה: "אתה גר קילומטר מהבית שלנו ולא הגעת. אתה מכיר את אבא שלה ולא הגעת. אל תשקר". בהמשך אמרה בין היתר: "איפה אתה? איפה היית? הבת שלי קבורה בגללך! אתה צריך להרגיש מושפל ולשאת באחריות ולא לנשום ולהגיד ׳אני רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לבכות איתך. כי אני סובל גם'. אתה צריך להגיד שאתה סובל כמוני! אתה לא מבין את זה?״.