בני הזוג בשנות ה-40-30 לחייהם מירושלים שעוכבו לאחר שלפי החשד הבעל השאיר עובר ללא רוח חיים בכניסה לבית החולים שערי צדק בירושלים, צפויים להשתחרר בקרוב היות שלפי המשטרה לא בוצעה כל עבירה. גורמים בסביבת בני הזוג טוענים כי "נעשה להם עוול גדול". לדבריהם, האישה הייתה בשלבים הראשונים של ההריון והפילה את העובר בבית. בזמן עיכובה ביקשה להתפנות לבית החולים אולם המשטרה סירבה ועיכבה אותה בכל זאת. כשהבעל הגיע לבית החולים פנה לאנשי הביטחון, סיפר להם על המצב וביקש לקבל הנחיות כיצד עליו לפעול. אלא שלטענתם, הוא לא זכה למענה ועזב את המקום.