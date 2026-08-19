אלא שבסנט כלל לא היה היעד המקורי. אינגליש סיפרה לחוקרים כי יצאה לדרך בכוונה לפגוע בבכירים רפובליקנים אחרים, ובהם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, או להצית את מטה Heritage Foundation, מכון המחקר השמרני שהיה מזוהה עם

"פרויקט 2025"