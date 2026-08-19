בית משפט פדרלי בוושינגטון גזר הלילה (בין שלישי לרביעי) שש שנות מאסר וחודש על ריילי אינגליש, טרנסג'נדרית בת 26 ממסצ'וסטס, שהגיעה לקפיטול האמריקני עם סכין ושני בקבוקי תבערה מאולתרים - במסגרת תוכנית לרצוח את שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט. כמעט 20 החודשים שבהם הייתה עצורה מאז ינואר 2025 יקוזזו מעונשה, ולאחר שחרורה היא תימצא בפיקוח במשך שלוש שנים.
מסמכי בית המשפט חושפים כי מאחורי האירוע עמדה תוכנית שהחלה להתגבש שבועות לפני הגעתה לוושינגטון. לפי התביעה, אינגליש תכננה את הנסיעה במשך כחודש עד חודשיים ונקטה צעדים כדי להקשות על הרשויות לעקוב אחריה: היא קנתה אטלס דרכים במזומן, השאירה את הטלפון הנייד שלה מאחור והסתמכה על המפה כדי לנווט ממסצ'וסטס לבירה מבלי ליצור תיעוד דיגיטלי של מסלולה. היא אף לבשה בגדים שלדברי התביעה נועדו להסתיר את זהותה.
אלא שבסנט כלל לא היה היעד המקורי. אינגליש סיפרה לחוקרים כי יצאה לדרך בכוונה לפגוע בבכירים רפובליקנים אחרים, ובהם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, או להצית את מטה Heritage Foundation, מכון המחקר השמרני שהיה מזוהה עם "פרויקט 2025". במהלך הנסיעה היא עצרה בספרייה בצ'בי צ'ייס שבמרילנד, ושם נתקלה ברשת בפרסומים על הליך אישור מינויו של בסנט בסנאט - והחליטה להפוך אותו למטרה.
לפי מסמכי התביעה, אחד הדברים שעוררו את זעמה היה סרטון שראתה ברשת ובו נשאל בסנט אם יש להעלות את שכר המינימום הפדרלי, והשיב בשלילה. אינגליש אמרה בחקירתה כי תגובתו "עצבנה" אותה, וכי לאחר שגילתה שהליך אישור מינויו מתקיים באותו יום הבינה שהיא יכולה להגיע במהירות לקפיטול.
ב-27 בינואר 2025, בסביבות 13:57, הגיעה אינגליש לשטח הקפיטול. תיעוד מצלמות האבטחה, לפי מסמכי בית המשפט, הראה כי במשך כשעה ורבע היא הסתובבה שוב ושוב סביב המתחם, בחנה אותו וחיפשה דרך להגיע לבסנט. בחקירתה אמרה כי הבינה שכדי להגיע אליו יהיה עליה להרוג "לפחות" שלושה שוטרים ממשטרת הקפיטול, ואף הודתה שהייתה מוכנה למות במהלך ניסיון התקיפה.
אינגליש סיפרה כי ניסתה לבחון גם אזורים שבהם בוצעו עבודות בנייה, בתקווה למצוא כניסה פחות מאובטחת. אלא שככל שהסתובבה במקום הבינה כי השוטרים עוקבים אחר התנהגותה וכי בכל כניסה מוצבים אנשי אבטחה. לדבריה, היא גם חששה שאזרחים ועובדי הקונגרס שלא היו יעדיה ייפגעו.
בסביבות 15:12 היא ניגשה בעצמה לשוטר ליד הדלת הדרומית של הקפיטול ואמרה כי היא רוצה להסגיר את עצמה. מיד לאחר מכן הודיעה כי ברשותה סכין ושני בקבוקי תבערה. בחיפוש נמצאו בכיסה סכין מתקפלת בעלת להב של כ-9 ס"מ, מצית ושני בקבוקי וודקה קטנים, בנפח 50 מ"ל כל אחד, שאליהם הוצמד בד אפור שהוספג בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול. כשנשאלה במקום מדוע הגיעה לקפיטול, השיבה בפשטות כי התכוונה להרוג את בסנט. בחיפוש נוסף במכוניתה מצאו השוטרים בקבוק וודקה גדול וחולצה אפורה שחלק משרווליה נחתך, כשלפי החוקרים הבד היה דומה לזה ששימש להכנת בקבוקי התבערה.
בעת מעצרה הבחינו השוטרים כי על זרועה של אינגליש נכתבו המילים "NO FUTURE NO CHOICE" - "אין עתיד, אין ברירה". בכיסה נמצא גם פתק לאדם קרוב שבו התנצלה על כך ששיקרה ועל התכנון שעשתה, והתייחסה לפחד שלה ממה שלדעתה צפוי לטרנסג'נדרים בארה"ב. למרות ההכנות, השופט רודולף קונטררס קבע כי הסיכוי של המזימה להצליח היה "נמוך ביותר או לא קיים". בסנט עצמו לא היה בקפיטול כשאינגליש הגיעה למקום, והשופט ציין גם כי בקבוקי התבערה המאולתרים ככל הנראה כלל לא היו מסוגלים להידלק. איש לא נפגע באירוע.
"הייתה במשימה"
אינגליש אמרה לחוקרים כי הושפעה גם מלואיג'י מנג'יוני, שהודה בשבוע שעבר בבית משפט פדרלי כי עקב אחר מנכ"ל UnitedHealthcare בריאן תומפסון וירה בו למוות במנהטן בדצמבר 2024. מנג'יוני זכה לכינוי "הרוצח החתיך" לאחר שהתפוצצה הפרשה. לפי התביעה, אינגליש אמרה כי חשבה במשך זמן מה על ביצוע מעשה אלים בעקבות הפרשה, וכי הרגישה שהיא "הייתה במשימה" וש"הזמן שלה אוזל". היא אף טענה בפני השוטרים כי היא חולה במחלה סופנית ורוצה "לעשות משהו" לפני מותה.
התביעה ביקשה מבית המשפט לגזור עליה עשר שנים וחודש מאסר - 121 חודשים, הרף העליון של טווח הענישה שלטענתה היה ראוי בתיק. התובע ברנדן הוראן הדגיש כי לא מדובר בהחלטה רגעית, וטען שהתכנון נמשך לפחות חודש וכוון לביצוע "התנקשות פוליטית". לדבריו, העובדה שאינגליש קנתה אטלס במזומן, נמנעה מנשיאת הטלפון והכינה מראש את כלי הנשק מעידה על תכנון מוקדם.
מנגד, הסנגורית מריה ג'ייקוב טענה כי אינגליש הייתה באותה תקופה במשבר נפשי קשה, השתמשה בסמים והייתה "מבוהלת וטראומטית" מחשש למה שיעלה בגורלם של טרנסג'נדרים תחת ממשלו השני של הנשיא דונלד טראמפ. לדבריה, האירוע כולו היה למעשה "קריאה לעזרה". אינגליש עצמה אמרה לשופט לפני מתן גזר הדין כי מעולם לא רצתה לפגוע באיש, וכי אינה אדם פוליטי או אלים.
השופט קונטררס התייחס למצבה ואמר כי אין אינדיקציה לכך שפעלה באופן רציונלי באותו יום. הוא ציין את חייה הקשים ואת ההתקדמות שלדבריו עשתה בתקופת מעצרה, והטיל עליה עונש של 73 חודשי מאסר - ארבע שנים פחות מכפי שביקשה התביעה.
מבחינה משפטית, אינגליש לא הורשעה לבסוף בסעיף של ניסיון התנקשות. חבר מושבעים גדול אמנם הגיש נגדה במאי 2025 כתב אישום שכלל ניסיון להתנקש במועמד לתפקיד בקבינט, אך במסגרת הסדר טיעון היא הודתה במרץ השנה בשתי עבירות נשק: החזקה בלתי חוקית של כלי נשק או מטען הרסני, ונשיאת נשק מסוכן או מטען תבערה בשטח הקפיטול. במסגרת ההסדר הסכימה התביעה לבטל בעת גזר הדין את סעיף ניסיון ההתנקשות. לאינגליש לא היו הרשעות פליליות קודמות.
במכתב שהגיש לבית המשפט התריע בסנט מפני התפשטות האלימות הפוליטית בארה"ב. לדבריו, אלימות כזו פוגעת לא רק באדם שהופך למטרה אלא גם בשלטון החוק ובנכונותם של אנשים מוכשרים לשרת בתפקידים ציבוריים בזמן שהם ובני משפחותיהם נתונים לאיומים. הוא כתב כי הוא חושש שהמדינה "לא תוכל לשרוד את המתקפה הזו".
המקרה עורר בארה"ב השוואות גם לפרשת סופי רוסקי מקליפורניה, שנידונה בשנה שעברה ליותר משמונה שנות מאסר בגין ניסיון להתנקש בשופט בית המשפט העליון ברט קבאנו בביתו במרילנד, עוד כששמה היה ניקולה ג'ון רוסקי. התביעה ביקשה באותו מקרה לפחות 30 שנות מאסר, ובהמשך ערערה על העונש בטענה שהוא מקל מדי.