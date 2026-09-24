בית משפט השלום בחדרה הורה לשחרר למעצר בית את מחמוד סמחאת, בן ה-21 מכפר מנדא, שחשוד בדריסה למוות של עמיחי עטיה בן ה-17 בקניון ה"וילג'" בעיר בשבוע שעבר. מעצר הבית נקבע עד 1 באוקטובר. השופט אמר בדיון כי "לטענת החשוד הוא נמלט מההמון שדלק אחריו ורצה לבצע בו לינץ', לא הבחין שדרס אדם ולכן לא ניתן ליייחס לו הפקרה. ברור מחומרי החקירה שהוא לא דרס אף אחד בכוונה, לכל היותר מדובר ברשלנות, וגם היא לא ברמה גבוהה. למעשה די ברור שהאשמים בתוצאה הטרגית הם אותם אנשים שדלקו אחריו ולא הוא, גם אם יש לו חלק בעניין דבר שיתברר בהמשך".