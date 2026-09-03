חמישה ימים אחרי הפרעות בקוסרה, נעצר היום (חמישי) חשוד ראשון בתקיפה - שנמלט, והסתתר באתר בנייה בעלי שבבנימין. הוא נעצר במסגרת פעילות המפקדה הבין ארגונית של מחוז ש"י במשטרה ושב"כ, והועבר לחקירה.

קוסרה, יום שבת ( צילום: רויטרס )





ביום שבת האחרון, הוקפצו כוחות צה"ל ומג"ב לעיירה קוסרה שבבנימין אחרי שעשרות פורעים יהודים הגיעו למקום והחלו ליידות אבנים לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים. לפי המשטרה, "עשרות פורעים התבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בתוכו". הפורעים גם תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. הם המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, ועד היום איש לא נעצר.

הבוקר, בפעילות של בלשי המפקדה ויס"מ שומרון, נעצר החשוד, תושב השומרון בן 19, שבהמשך יובא לבית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו. "צוות החקירה המשותף למשטרה ולשב״כ ממשיך במאמצי איסוף הראיות וגביית העדויות לאיתור ומעצרם של כל מי שלקח חלק במקרה החמור. זאת תוך הפעלת כלים טכנולוגיים ויכולות מגוונות. זאת במטרה להביא לדין את כל שנטל חלק ופוגע בביטחון האזור", נמסר.

אתמול עדכנה משטרת מחוז ש"י כי איתרה ותפסה טנדר ששימש את הפורעים בתקיפה בקוסרה. הרכב אותר במאחז "מבשר השלום" - ובמהלך תפיסתו כמה חשודים יידו אבנים לעבר השוטרים. שניים מהם נעצרו. עוד מסרה המשטרה אתמול כי הפורעים מקוסרה זוהו ומתבצעות פעולות למעצרם.

הטנדר שבו השתמשו הפורעים היהודים בשבת

הפורעים היהודים תועדו בשבת תוקפים באלות גם צוות של NBC. אישה פלסטינית שראיינו אנשי הרשת האמריקנית נפצעה ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. מקוסרה הפורעים המשיכו כאמור לכפר ג'אלוד הסמוך - ותועדו כשהם רעולי פנים על טנדרים לבנים.