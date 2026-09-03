חמישה אסירים לבנונים שמוחזקים בישראל יושבו בחזרה למדינה השכנה, כמחווה מדינית במסגרת המשא ומתן עם הממשלה המקומית. אחרי דיווחים ערביים, אישר גורם ישראלי את דבר השחרור, ואמר כי "מדובר במחווה ישראלית לממשלת לבנון", ולפי דיווח לבנוני אחד מהם כבר עבר את הגבול. לבנון, בינתיים, מחפשת אחר שרידי נעדרים יהודים במדינה.
לדברי הגורם הישראלי, "הנושא נדון השבוע בפגישה של נתניהו עם שגריר ארה"ב בלבנון מישל עיסא ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, שהתקיימה בלשכת רה"מ בירושלים".
ישראל כבר שחררה אסירים לבנונים במרץ 2025, גם אז כמחווה לממשלת לבנון. בעבר היו דיווחים בלבנון שמתנהלים מגעים לעסקת שחרור אסירים בתמורה להחזרת שרידי יהודים הקבורים בבית הקברות היהודי בביירות ובצידון, בינתיים לא ברור אם השחרור הנוכחי הוא חלק מעסקה כזאת.
בכלי תקשורת ערביים פרסמו בינתיים את שמו של אחד האסירים - כאמל גאזי, שלפי דיווח לבנוני כבר הועבר לידי צבא לבנון באמצעות הצלב האדום ועבר בדיקות רפואיות. באוקטובר 2025 דיווחו בלבנון על היעלמותו של גאזי - כבן 20 - באזור עין עטא שצפונית לחרמון. לפי הדיווחים אז, הוא יצא לאימון באזור הסמוך לעיירה - ומאז אבד הקשר עימו. האופנוע שלו אותר, אך הוא לא. ככל הנראה, הוא חצה את הגבול לבדו.
מקור מדיני לבנוני אמר לרשת MTV הלבנונית כי "שחרורו של אסיר אחד או יותר מהווה דחיפה למשא ומתן הישיר. האסיר הראשון, גאזי, היה צפוי להשתחרר אתמול, אך זה נדחה להיום מסיבות לוגיסטיות". מקורות אמרו לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי מדובר באדם שהוחזק בישראל עד כה, כשלבנון, על כל מוסדותיה, גם ההנהגה הרשמית בהובלת הנשיא ג'וזף עאון וראש הממשלה נואף סלאם, וגם חיזבאללה, דורשים זה חודשים את השבתם של האסירים הלבנונים המוחזקים בישראל.
נשיא לבנון ג'וזף עאון התייחס לסוגיה שוב בימים האחרונים, ואמר: "בחרנו במשא ומתן כדי למנוע את האסונות שנגרמו במלחמה. התהליך לא קל ולא מהיר. הוא רצוף מכשולים וקשיים, אבל עדיף בהרבה על מלחמה. אנחנו חולקים את אותן מטרות: שחרור דרום לבנון, פריסת הצבא עד הגבול, הבטחת שחרור האסירים, הקלת חזרת התושבים ושיקום. הניסיון הראה כי לא ניתן להשיג את המטרות האלה באמצעות מלחמה. לכן, משא ומתן הוא האפשרות היחידה".
כאמור, מוקדם יותר השבוע נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שגריר ארה"ב בלבנון ועם שגריר ארה"ב בישראל לדון בנושא המו"מ. יש לציין כי על אף המחווה, הפיילוט שמתנהל כעת בדרום לבנון לא מספק את צה"ל - שטוען כי צבא לבנון לא מתקדם עם טיהור תשתיות הטרור במרחב כפרי הפיילוט.
הפיילוט התקוע
בינתיים, כאמור, משהו חורק במנגנון שאמור היה להביא שקט לגבול הצפון, כשהפיילוט בדרום לבנון, אותה תוכנית שנועדה לסלול את הדרך לפירוז חיזבאללה מדרום לליטני, לנסיגת צה"ל ולהעברת המושכות לידי צבא לבנון - אינה מתקדמת כצפוי. במערכת הביטחון מזהים כי הצבא הלבנוני נתקל בקשיים משמעותיים ואינו פועל בהתאם ליעדים, שכן בשל מגבלה משפטית חייליו נמנעים מסריקות בבתים ותשתיות טרור בכפרים. הם מעדיפים להתמקד אך ורק בשטחים פתוחים וציבוריים.
מעבר לקשיים בשטח, שורש הבעיה טמון במישור המדיני, שכן עד כה לא הושגה הסכמה בשאלה מי יפקח על עבודת צבא לבנון, באילו קריטריונים יידרש לעמוד ומהם התנאים המדויקים שצה"ל יצטרך לאשר כדי להתחיל בנסיגה. לפני כחודשיים פורסם ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" כי הייתה הצעה שלפיה כוחות צבא איטליה יפקחו על הנעשה, אך תוכנית זו טרם המריאה.
לתקיעות הזו שני פנים: מחד, היא מעניקה לצה"ל מרחב פעולה חיוני להשלמת המשימה ברכס עלי טאהר, שם כלואים כעת עשרות מחבלי חיזבאללה. כמו כן היא מאפשרת לכוחות לשפר את מודל האחיזה, להקים תשתיות שליטה איכותיות יותר ולהמשיך בטיהור השטח ושלילת התשתיות שפיתח חיזבאללה לאורך שנים. מנגד, שהייה ממושכת בדרום לבנון מציפה חששות מוכרים ובראשם החזרה לימים הקשים והמדממים של העבר.
בינתיים, הלחימה ברכס עלי טאהר מתקדמת היטב ומייצרת מתיחות רבה בתוך חיזבאללה, כפי שבא לידי ביטוי רק בלילה הקודם, כשארגון הטרור שיגר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים במרחב - אירוע שהסתיים ללא נפגעים לאחר שרחפן אחד יורט והשני נפל. מחקר שפרסם מרכז "עלמא" לחקר אתגרי הביטחון בצפון מצביע על שינוי עמוק בדפוס הפעולה של חיזבאללה, שמתאים את עצמו למציאות החדשה. לאחר שאיום הפלישה לגליל ספג מכה אנושה ותשתיות כוח רדואן הושמדו, הארגון זנח תוכניות מערכתיות רחבות ועבר לפעילות גרילה מבוזרת בחוליות קטנות, במתכונת דומה לזו שמוכרת כיום מרצועת עזה.
גורמי ביטחון מצביעים על כך שחיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין על לוחמי צה"ל, לומד את אופן הפעולה שלהם, ממפה מיקומים ומסמן שיטות עבודה, כהכנה לתרחיש שבו תתחדש הלחימה במתכונת של התגנבויות, מארבים, שיגור רחפני נפץ והקמת זירות מטענים.
כדי לחלץ את הפיילוט מהבוץ, ישראל מנסה להפעיל לחץ אמריקני על ממשלת לבנון וצבאה, מתוך הערכה כי השלמת הפעילות של צה"ל ברכס עלי טאהר, לצד המגעים המדיניים בתיווך ארצות הברית - יאלצו את הצדדים להתקדם, לגבש כוח אכיפה מוסכם ולקבוע קריטריונים ברורים.