כאמור, מוקדם יותר השבוע נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שגריר ארה"ב בלבנון ועם שגריר ארה"ב בישראל לדון בנושא המו"מ. יש לציין כי על אף המחווה, הפיילוט שמתנהל כעת בדרום לבנון

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