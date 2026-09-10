הורים לתלמידים בבית הספר היסודי "שירת הים" באור עקיבא השביתו הבוקר (חמישי) את הלימודים במשך שעתיים. השביתה, שהתקיימה למרות ניסיונות ולחצים מצד ההנהלה למנוע אותה, נערכה בעקבות ביקורת של הורים נגד התנהלותה של מורה ערביה בכיתה ג', טענות שנבדקו ונדחו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

ההורים טענו שהמורה "גרמה להשפלה" בבית הספר. המורה סיפרה לתלמידים על היותה ערביה ומוסלמית, ושוחחה עמם על האיסלאם ועל החברה הערבית בישראל. הורים טענו כי המורה שאלה את התלמידים מי מהם "שונא ערבים", וביקשה מאלו שהשיבו בחיוב לעמוד ליד הלוח ולהסביר את עמדתם, וכן כי השיחה התפתחה לעיסוק במחבלים, בפגיעה ביהודים ובסכסוך הישראלי-פלסטיני. גורמי חינוך הסבירו כי השיח החל בעקבות הערה פוגענית של אחד התלמידים על ערבים.

בנוסף טענו ההורים כי אחרי שקיימה שיח על הנושא, הראתה המורה לתלמידים תמונות של משפחתה והסבירה להם על החיים המשותפים במדינה.

מנהלת בית הספר איילת שחר עדכנה את ההורים אתמול כי הנושא נבדק. "בהמשך לפניות שהתקבלו בנוגע לאירוע שהתרחש אתמול באחת הכיתות, חשוב לי לעדכן כי האירוע נמצא בבירור על ידי הגורמים הרלוונטיים", כתבה. לדבריה, "בתום הבירור, הנושא יטופל בהתאמה, תוך שמירה על פרטיותם של כלל המעורבים". לאחר השביתה, מתנהלות שיחות בין הנהגת ההורים לבין הפיקוח של המחוז במשרד החינוך.