פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד שני בני נוער מקריית מוצקין (14 ו-16), שביצעו משימות עבור גורם איראני בתמורה לתשלום. לפי האישום, השניים ריססו יחד כתובות גרפיטי בקריית מוצקין, צילמו אתרים שונים בישראל ואף ניסו לגייס נערים נוספים.

( צילום: שאטרסטוק )

כתב האישום מייחס להם במשותף עבירה של השחתת פני מקרקעין, כאשר לאחד מהם מיוחסות גם עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושלוש עבירות של מסירת ידיעה לתועלת האויב. נוסף לעבירות ההשחתה, לנאשם השני מיוחסת גם עבירה של סיוע למגע עם סוכן חוץ.

לפי המשטרה, חקירת הפרשה החלה עם מעצרו של אחד הנאשמים בנתב"ג לאחר שנחת בישראל, כאשר התברר שהיה בקשר עם סוכן זר איראני בזמן שחיפש עבודה דרך הטלגרם. לפי האישום, ביוני 2026 הוא יצר קשר עם אדם שהזדהה כ"דניאל" והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. בהמשך אף צירף את חברו. עוד נטען בכתב האישום כי השניים חשדו שמדובר בסוכן הפועל מטעם איראן, שאלו אותו - ונענו בחיוב. לאחר מכן הקשר לא נותק והם המשיכו בביצוע משימות.

אחד הנערים הנאשמים צילם מקומות שונים בארץ, בהם כמה קניונים באזור הרצליה ובתל אביב. באחת המשימות התבקש להעביר גם מידע על מספר הכניסות והיציאות בקניון וגם על מספר המאבטחים שנמצאים במקום. עוד נכתב כי לאחר אחת המשימות מחק את הסרטונים מחשש שהסוכן יעשה בהם שימוש לצורך פיגוע, אך עשה זאת רק לאחר ששלח אותם.

בנוסף צוין כי השניים ריססו יחד כתובות גרפיטי באזור קריית מוצקין ותיעדו את המעשים. בהמשך הם גם שיתפו פעולה בניסיון להרחיב את הפעילות ואחד הנערים התחזה דרך חשבון הטלגרם של חברו לחייל ביחידת 8200 במטרה לקבל משימות נוספות. הוא אף פעל להקמת ערוץ טלגרם חדש בעקבות בקשת הסוכן הזר לגייס אנשים נוספים. הם קיבלו תשלום על סך מאות שקלים, בין היתר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.