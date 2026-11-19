בכירים בישראל אומרים שראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף בכל הכוח ל תקיפה נגד איראן ומקווה שאחרי שובו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לוושינגטון בתום הפסגה בסין הוא יצליח לשכנע אותו להסכים לתקיפה. "נתניהו יושב על האמריקנים בטירוף בתקווה לתפוס את טראמפ ולחלץ ממנו אור ירוק", אמר גורם ישראלי בכיר שמעורה בנושא. עם זאת, נשיא ארצות הברית לא ממהר להכריע ואמר הערב לאתר "אקסיוס": "אני לא ממהר לקבל שום החלטה בנוגע לאיראן. נראה מה יקרה אחרי השנה החדשה".

גלריה הציר שיכריע. טראמפ ונתניהו ( צילום: צילום: SAUL LOEB/JOE RAEDLE /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP )

גם אפשרות של תקיפה ישראלית עצמאית לא נשללת מכלל אפשרות, אך נראה שראש הממשלה מבין שהוא לא יכול ללכת על מהלך כזה ללא אישור אמריקני. האופציה המועדפת כעת היא תקיפה משותפת עם ארצות הברית.

לאחר שובו של טראמפ לארצות הברית צפויים להתחיל בבית הלבן דיונים בשאלת התקיפה ואם אכן יוחלט לבצע אותה, גם בעניין עיתוי הפעולה. בין יועציו של טראמפ ישנה מחלוקת בנושא. בצד שדוחף לתקיפה נמצאים שר ההגנה פיט הגסת' ומזכיר המדינה מרקו רוביו שחוששים שבמצב הנוכחי יושג הסכם יותר גרוע עם איראן מאשר זה של ברק אובמה בעשור הקודם. מי שמתנגד לתקיפה הוא סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אבל ההשפעה שלו על טראמפ נחלשה על רקע הקרע בין השניים לאחר המפלה הרפובליקנית בבחירות האמצע. ישנה בבית הלבן גם אסכולה שסבורה כי אין לנקוט פעולות כעת ולהמתין עד לקריסה כלכלית של המשטר האיראני. עם זאת, כאמור, נראה שטראמפ עדיין לא הכריע בנושא.

מי שדיבר ברוח זו הוא השר לשעבר לעניינים אסטרטגיים ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו רון דרמר. בריאיון לפודקאסט Pod Force One התייחס לתקיפות המשותפות של ארה"ב וישראל באיראן וטען כי המשטר בטהרן יקרוס אם יימשך הלחץ הכלכלי לצד תמיכה בעם האיראני.

גורמים בישראל אומרים שהתחושה היא שהפור ביחס לתקיפה נפל והתקיפה אכן תצא לפועל, כשכעת נותרה רק שאלת התזמון. פרט לשאלה מתי זה יהיה נוח לאמריקנים עולות גם סוגיות מבצעיות כמו מוכנות הכוחות ותנאי מזג האוויר. בהיבט הפוליטי, הפנים ישראלי, בגוש השינוי יש המשוכנעים כי נתניהו מעוניין לקדם תקיפה כדי להקשות על יו"ר ישר! גדי איזנקוט להקים ממשלה.

"שמירה על איום צבאי אמין"

בהתייחסו למצב מול איראן, הצהיר דרמר כי האיום הגרעיני הצבאי הוסר לחלוטין לאחר שמתקני ההעשרה, ובהם פורדו ונתנז, הושמדו וצמרת מדעני הגרעין חוסלה במבצע המשותף לפני כשנה וחצי. לדבריו, מאז לא העשירה איראן אורניום, והחומר המועשר שנותר קבור עמוק מתחת לאדמה תחת מעקב אמריקני וישראלי. דרמר הזכיר גם את המבצע המשותף בפברואר השנה שבו חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי יחד עם בכירי המשטר ונפגעה קשות תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן.

"פנייה ישירה לעם האיראני". השר לשעבר דרמר ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP )

עם זאת, דרמר הדגיש כי כדי "לסיים את העבודה" ולהביא לקריסת המשטר ללא צורך בכוחות קרקעיים, על וושינגטון לנקוט אסטרטגיה המבוססת על שלוש רגליים: המשך הסנקציות המשתקות והמצור הימי על יצוא הנפט האיראני, שמירה על איום צבאי אמין (כולל פגיעה אפשרית בתשתיות האנרגיה של איראן אם תגיב), ופנייה ישירה לעם האיראני כשותף – לרבות אספקת ציוד תקשורת ואף נשק למתנגדי המשטר. "ברגע שהמשטר יקרוס, העם האיראני הפרו-אמריקני יהפוך לבעל ברית של ארה"ב וישראל, בדיוק כפי שקרה בגרמניה וביפן אחרי מלחמת העולם השנייה", אמר.