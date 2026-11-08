יו"ר סיעת ישר! רועי פולקמן יעמוד בראש הוועדה המסדרת בכנסת, אחד התפקידים המשמעותיים ביותר בעת הנוכחית, ועד להקמת ממשלה. המינוי, שעליו החליט יו"ר המפלגה גדי איזנקוט עם קבלת המנדט להרכבת הממשלה, מעניק לפולקמן כוח והשפעה על ההתנהלות הפרלמנטרית, והופך אותו למעשה לאיש החזק בכנסת בתקופה הקרובה.

איזנקוט ופולקמן עם מינויו ליו"ר הסיעה ( צילום: דוברות מפלגת ישר! )

הוועדה המסדרת היא אחת הוועדות החשובות בכנסת, וביתר שאת בתקופה שבין הבחירות להקמת ממשלה חדשה. היא אחראית להביא לאישור הכנסת את הרכב הוועדות הקבועות, ועד לבחירתן מוסמכת להקים ועדות זמניות, בהן ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון. בנוסף, נתונות לה סמכויות הנוגעות לסדרי הבית ולניהול דיוני הכנסת.

איזנקוט מינה פולקמן ליו"ר הסיעה בכנסת ה-26 לפני שבוע וחצי. פולקמן, מספר 17 במפלגה, כיהן בעבר כיו"ר סיעת כולנו בכנסת, ובמסגרת תפקידו הוביל את עבודת הסיעה, תיאם את פעילות חבריה וקידם יוזמות חקיקה ורפורמות כלכליות וחברתיות.

"זמן לפשרות"

איזנקוט קיבל הערב רשמית כאמור את המנדט מנשיא המדינה יצחק הרצוג. "אני עומד כאן מתוך תחושת חובה עמוקה והבנת האחריות וכובד המשקל המוטלים על כתפיי", אמר הערב בנאומו בבית הנשיא. מהיום יעמדו לרשותו של איזנקוט 28 ימים לצורך הקמת ממשלה חדשה. אם יזדקק לכך, איזנקוט יוכל לבקש מהנשיא ארכה של 14 ימים נוספים כדי להציג ממשלה. כך או כך, איזנקוט לא מתכוון להשביע ממשלה כבר השבוע.

הטקס בבית הנשיא ( צילום: שלו שלום )





"אנו נמצאים באחד הרגעים הפגיעים שהדמוקרטיה הישראלית ידעה. מסע הדה-לגיטימציה נגד הדמוקרטיה וחוסר האמון הגובר במוסדות המדינה המתודלק מדי יום, הביאו אותנו לנקודה מסוכנת ביותר", אמר איזנקוט הערב. "אם נמשיך במצב הנוכחי, אנו מסתכנים בהידרדרות למקומות אפלים, לעבר נקודת אל חזור שיהיה קשה לנו מאוד כחברה וכמדינה לחזור מהם"

בהמשך דבריו הדגיש איזנקוט כי "ההתייעצויות בבית הנשיא העלו תמונה ברורה: רוב מוחלט של חברי כנסת המייצגים את הציבור הישראלי תומכים בשינוי ובכהונתי כראש ממשלה. 74 חברי כנסת (כולל ההימנעות של יהדות התורה. א"א) לא נותנים יותר אמון בהמשך כהונתה של הממשלה היוצאת והעומד בראשה. זהו דברו של הציבור. זו הכרעת העם. עלינו לעשות הכול על-מנת לכבד אותה ולממש אותה".